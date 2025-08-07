El Tesoro español coloca 1.600 millones en obligaciones a 10 años al 3,205%

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 4.988 millones de euros en cuatro denominaciones distintas de bonos y obligaciones del Estado, en una puja cuya demanda por parte de los inversores dobla el importe adjudicado.

En concreto, la demanda por parte de los inversores ha alcanzado los 11.151 millones de euros, con lo que la ratio de la puja, que es la diferencia entre lo solicitado y lo finalmente adjudicado, queda en 2,2 veces.

Según los datos de la subasta, del total vendido este jueves, la mayor parte, 1.675 millones de euros son en bonos a tres años, a un interés marginal del 2,171 %, superior al 2,165 % aplicado en julio.

Por otro lado, España ha colocado 1.602 millones en obligaciones a diez años, cuyo rendimiento ha sido del 3,205 %, inferior al 3,306 % anterior.

El Tesoro vende también obligaciones a 20 años al 3,762%

También se han vendido 1.221 millones en obligaciones a veinte años. Este tipo de deuda ha registrado una rentabilidad del 3,762 %, menor que el 3,903 % previo.

Por último, España ha colocado 490 millones en obligaciones a quince años indexadas a la inflación, pero con una vida residual de cinco años y cuatro meses.

El interés marginal aplicado en este caso queda en el 0,818 %, frente al 0,729 % previo.

En total, el Tesoro ha vendido hoy esos 4.988 millones de euros en deuda, en la parte media del objetivo previsto por el Tesoro, que oscilaba entre los 4.250 y 5.750 millones.

La puja de hoy ha sido la segunda que ha celebrado el Tesoro esta semana, ya que el martes vendió 5.584 millones de euros en letras a seis y doce meses, cuyo interés, es decir, la rentabilidad que paga a los inversores por este tipo de deuda, se elevó en ambos casos.

En concreto, el rendimiento marginal de las letras a doce meses fue del 1,958 %, superior al 1,914 % de julio; y el de las letras a seis meses, del 1,950 % frente al 1,896 % previo.

Tras la puja de hoy, el Tesoro solo celebrará una más este mes, que será el próximo día 12, y en la que ofrecerá letras a tres y nueve meses.