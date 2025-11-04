Equilibrio en el IBEX 35 pese a la caída de Telefónica

El IBEX 35 termina este martes equilibrado (-0,004%) y eso a pesa de uno de sus seis grandes valores, los que más pesan en su dirección, Telefónica ha sufrido un descenso pronunciado superior al 13 % de Telefónica.

El principal indicador del parqué nacional, el IBEX 35, perdió 0,6 puntos, equivalentes al 0,004 %, hasta 16.036,4 puntos. En el año gana el 38,3 %. En el resto de Europa, En Europa, con el euro en 1,1494 dólares y una bajada del 0,23 %, cayeron Fráncfort, el 0,76 %, París el 0,52 % y el índice Euro Stoxx 50 el 0,34 %, mientras que Londres ganó el 0,14 % y Milán el 0,09 %.

La caída del 10 % de Telefónica por el recorte del dividendo a pagar el próximo año arrastraba a la Bolsa española desde la apertura y rápidamente bajaba el 1,5 % y se situaba por debajo de 15.800 puntos, nivel sobre el que rondaría durante dos horas y media.

Esto sucedía después del resultado mixto de Wall Street el lunes, cuando el índice S&P 500 subió el 0,17 % y el Nasdaq Composite el 0,46 % (impulsado por Amazon y Nvidia), mientras que el Dow Jones de Industriales perdió el 0,48 %.

En Asia, se registraron pérdidas: Seúl el 2,37 %; Tokio el 1,74 %; Hong Kong el 0,79 % y Shanghái el 0,41 %.

Se habían mantenido los tipos de interés en el 3,6 % en Australia y el paro aumentó en 22.100 personas en España en octubre.

A pesar del descenso de los futuros estadounidenses, la bolsa empezaba a remontar antes de mediodía y tras la apertura de Wall Street, que comenzaba el día con un descenso del 0,75 %, recuperaba el nivel de 16.000 puntos.

Pérdidas en Wall Street

La reducción de las pérdidas de Wall Street al cierre nacional al 0,35 %, a pesar de las apuestas contra algunas tecnológicas como Palantir por la elevada valoración del sector, permitió contener el descenso a la Bolsa española y conservar el nivel de 16.000 puntos. El barril de petróleo Brent bajaba el 0,4 %, hasta 64,63 dólares.

De los grandes valores destacó la bajada del 13,12 % de Telefónica, la mayor del IBEX y de toda la Bolsa española, mientras que Banco Santander cedió el 0,46 %, Repsol el 0,38 % e Inditex el 0,19 %. Iberdrola subió el 1,48 % (quinta mayor alza del IBEX) y BBVA el 1,39 % por el dividendo que pagará el viernes.

Después de Telefónica, que también presentó resultados con unas pérdidas de 1.080 millones en los nueve primeros meses del año, se situó ArcelorMittal con una bajada del 2 %; Fluidra cedió el 1,87 %, IAG el 1,86 % y Acerinox el 1,15 %.

Empresas energéticas lideraron las subidas: Acciona Renovables el 2,74 %; Acciona el 2,47 %, Naturgy el 2,3 % y Solaria el 2,23 %.

En el mercado continuo se negociaron acciones por un importe de 1.441 millones de euros. Tras Telefónica destacó la bajada del 4,61 % de Técnicas Reunidas, mientras que Realia lideró las subidas (3,92 %).

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo bajó una centésima y se situó en el 3,157 %. La prima de riesgo con Alemania terminó en 50,5 puntos básicos.

La onza troy de oro bajaba el 0,77 % al cierre bursátil europeo, hasta 3.970,77 dólares.

El bitcóin se negociaba a 102.908 dólares con un descenso del 3,7 %.