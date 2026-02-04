Equilibrio entre los grandes valores del IBEX 35 para terminar casi plano

El IBEX 35, como ayer, ha cerrado este miércoles prácticamente plano, con una mínima pérdida del 0,09 % porque los grandes valores se han compensado entre ellos. Así, Santander ha caído el 3,48%, pero Telefónica e Inditex han subido con fuerza, el 5,57% y el 3,36%, respectivamente.

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, perdió 16,7 puntos, ese 0,09 %, hasta situarse en los 18.102,5 puntos. En lo que va de año, sube el 4,39 %.

La plaza española ha terminado a la baja afectada por el descenso de Indra y el Banco Santander y a pesar del avance del parqué neoyorquino el 0,79 %, si bien caía el sector tecnológico. El barril de petróleo Brent subía el 0,03 %, hasta 67.36 dólares.

Banco Santander cedió el 3,48 %, segunda mayor caída del IBEX tras presentar resultados y comprar el grupo financiero Webster en Estados Unidos, mientras que BBVA cedió el 0,54 %. Telefónica subió el 5,57 % e Inditex el 3,36 %, segunda y tercera mayor alza del IBEX; Iberdrola ganó el 0,74 % y Repsol el 0,61 %.

Banco Santander cae en el IBEX 35 por las dudas a corto plazo de la compra de Webster Financial en Estados Unidos

El Banco Santander ha perdido este miércoles en bolsa el 3,48 % tras ganar el año pasado 14.101 millones de euros (12 % más) y anunciar un acuerdo para adquirir la estadounidense Webster Financial Corporation por 12.200 millones de dólares.

Al cierre, cada acción del banco ha perdido 0,386 euros, ese 3,48 % (la segunda mayor caída del índice bursátil IBEX 35 y la cuarta de todo el mercado nacional), hasta situarse en los 10,7 euros. En lo que va de año, sube el 6,26 %.

Aunque la presentación de resultados estaba prevista para este miércoles, antes de la apertura del mercado, el anuncio del acuerdo para adquirir Webster Financial Corporación precipitó la divulgación de sus cuentas a última hora de la tarde ayer.

El Santander ofrece 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de nueva emisión en Estados Unidos (ADS por sus siglas en inglés) por cada título de la entidad adquirida, lo que supone 26,25 dólares por acción.

En total, la contraprestación del Santander es de 75 dólares por acción de Webster, lo que equivale a una prima del 14 % sobre la media de los últimos tres días.

Indra cae más que el Santander

Entre el resto de valores, Indra lideró las caídas del IBEX con un descenso del 5,68 %, mientras que Solaria perdió el 3,3 %, ACS el 3,06 % y Acerinox el 2,65 %.

Cellnex encabezó las subidas del IBEX y de la bolsa al ganar el 6,61 % al reestructurar su organización, con las citadas Telefónica e Inditex a continuación, mientras que Puig avanzó el 3,16 %, Redeia el 2,39 % y Enagás el 1,93 %.

En el mercado continuom destacaron la caída del 7,54 % de Técnicas Reunidas y la subida del 3,37 % de Realia.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo bajó casi tres centésimas y se situó en el 3,228 %. La prima de riesgo con Alemania terminó en 37,1 puntos básicos.

La onza troy de oro perdía el 0,65 % y se cambiaba a 4.914,7 dólares (esta madrugada se acercó a 5.100 dólares), y la plata subía el 1,68 %, hasta 86,59 dólares.

El bitcóin perdía el 3,08 % y se negociaba a 73.795 dólares.