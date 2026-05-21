FCC lleva a la junta el reparto de un dividendo de 0,5 euros y la reelección de Colio

FCC, controlado por el magnate mexicano Carlos Slim, propondrá a la próxima junta de accionistas reelegir, por un periodo de cuatro años, a Pablo Colio (CEO) como consejero ejecutivo de la sociedad y el reparto de un dividendo en efectivo de 0,50 euros brutos por acción, con cargo a prima de emisión.

Según consta en el orden del día de la junta, que se celebrará el próximo 24 de junio en primera convocatoria, también se propone dispensar a Colio de la obligación de no desarrollar actividades que supongan una competencia efectiva con la sociedad.

Según los acuerdos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se dispensa y se permite a Colio la participación directa e indirecta, así como el desempeño de cargos directivos y/o de administración en las sociedades mexicanas Carso Infraestructuras y Construcción (CICSA); Constructora Terminal Valle de México; Servicios Terminal Valle de México y Servicios C.T.V.M, entidades vinculadas a Slim que desarrollan actividades en los sectores de construcción, inmobiliario, cemento y concesiones.

La junta propondrá también a los accionistas distribuir con cargo a la reserva por prima de emisión, un dividendo de 0,50 euros brutos por acción.

Se espera que el pago del dividendo tenga lugar entre el día 13 y 17 de julio de 2026.

Además, se propone fijar en 11 el número de miembros del consejo de administración de la sociedad y reelegir como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado a Deloitte para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

También se someterá a votación, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2025 y se aprobarán las cuentas anuales.

Inmocemento, escindida de FCC, propone un dividendo efectivo de 0,15 euros brutos

Por su parte, Inmocemento -sociedad escindida de FCC que concentra el negocio cementero e inmobiliario de la sociedad- propondrá a su junta de accionistas el reparto de un dividendo en efectivo de 0,15 euros brutos por acción con cargo a prima de emisión.

La propuesta de acuerdos de la junta, que se celebrará también el 24 de junio, indica que el pago del dividendo tendrá lugar entre el día 15 y 17 de julio.

Asimismo, se reelegirá a Deloitte como auditor de cuentas para los próximos tres años y se someterá a votación, con carácter consultivo , el informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2025.

También su filial inmobiliaria Realia celebrará la junta el próximo 24 de junio para aprobar las cuentas, la elección del auditor, o el informe de remuneraciones, entre otros puntos.