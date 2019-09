Festín de los bancos en el IBEX 35 con el BBVA en el vagón de cola

El tirón alcista de los bancos ha llevado al IBEX 35 a subir un 1,15 %, el mejor resultado de Europa, donde todos los mercados han celebrado la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de bajar un 0,25 % sus tipos de interés. Las subidas han estado entre el 7,85% de Bankia y el 1,9% del BBVA.

El principal indicador del mercado español, el IBEX 35, ha terminado la jornada de este jueves con un alza de 104,3 puntos, el 1,15 %, hasta los 9.136 puntos y en el año gana el 6,98 %.



Finalmente la Fed actuó como esperaba el mercado y rebajó 0,25 puntos los tipos de interés hasta situarlos en el rango de 1,75-2 % aunque sorprendió positivamente que diera indicaciones algo menos expansivas.



La decisión de la Fed estaba descontada pero los analistas coinciden en que el emisor americano ha girado levemente su discurso a una posición no tan blanda, menos acomodaticia, respaldada por una situación de la economía americana sólida que descansa, fundamentalmente, en el consumo.



No obstante, en el seno del Comité de Mercado Abierto de la Fed hubo discrepancias, ya que dos miembros defendieron el mantenimiento de los tipos y otro más, un recorte del 0,50 %.



Además, la Fed no prevé más bajadas de tipos para este año ni para 2020, en contra de la creencia de los analistas que todavía esperan un recorte para este año y otro más para el que viene.



Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump -que presiona constantemente para bajar los intereses a cero- la actuación de la Reserva muestra que les faltan «agallas, sentido y visión».



Este jueves ha habido también reuniones de los bancos centrales de Inglaterra -que se reserva hasta ver el resultado final del «brexit»- Japón y Suiza, que no han tocado sus tipos de interés, y del Banco de Noruega, que los ha subido por cuarta vez consecutiva en el año.



Entre las bolsas europeas, Milán ha subido el 0,82 %, París ha ganado el 0,68 %, Londres ha avanzado el 0,58 % y Fráncfort, el 0,55 %. Al cierre de los mercados en España Wall Street gana un 0,30 %.

Bankia, a la cabeza, BBVA, a la cola

El escenario de política monetaria menos relajado a futuro (con tipos más altos) ha lanzado las cotizaciones de los bancos, con subidas del hasta el 7,85 % en Bankia, el mejor valor de la sesión. Bankinter y Sabadell han avanzado el 4,5 y 4,2 % respectivamente; CaixaBank ha mejorado el 3,8 %; Santander ha ganado el 2,8 %, y BBVA, el 1,9 %.



Con todo, los bancos acumulan en el año descensos sustanciales, de los que sólo se salva BBVA, y que llegan a superar el 20 % en CaixaBank y Bankia.



Los peores resultados de la jornada han sido para Arcelormittal (-4,85 %) y CIE y Meliá, que ceden el 1,4 y 1,2 %, además de Grifols, que baja el 1,17 %.



Mientras, en el mercado del petróleo, tras los ajustes de los últimos dos días después de la subida de más de un 14 % el lunes, este jueves los precios han vuelto a subir, hasta los 64,48 dólares por barril de Brent.



En el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años se sitúa en el 0,242 %, frente al 0,221 % anterior; y el alemán al mismo plazo cotiza en el -0,510 % (-0,514 % la víspera), con la prima de riesgo en 75 puntos básicos.



El euro mejora posición contra el dólar, con el que se cruza a 1,104 unidades.