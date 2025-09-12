Frena Inditex, frena el IBEX 35

La recuperación del IBEX 35 durante las jornadas del pasado miércoles y jueves tuvo un protagonista principal en la figura de Inditex, el mayor valor por capitalización del índice, con subidas del 6,52% y del 2,68%. Hoy Inditex frena su escalada, cae el 1%, y el IBEX 35 cierra plano.

El principal índice del mercado, el IBEX 35, ha bajado 13,1 puntos, ese 0,09 %, y ha cerrado en 15.308 enteros. En la semana ha avanzado el 3,08 % y en lo que va de año se revaloriza el 32,02 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1720 dólares y una depreciación del 0,11 % frente al dólar, las principales plazas han cerrado con tendencia mixta y Londres ha perdido el 0,15 % y Fráncfort, el 0,02 %. Milán ha avanzado el 0,32 % y el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las compañías de mayor capitalización del Viejo Continente, el 0,07 %.

Los inversores europeos han estado pendientes de la publicación de los datos de inflación de varias economías, que han resultado mixtos.

En el caso de Francia, el IPC bajó una décima porcentual en agosto, hasta el 0,9 %; mientras que, la inflación alemana repuntó dos décimas en ese mes (2,2 %) y la española se mantuvo (2,7 %).

Wall Street, dispar tras los récords

La bolsa neoyorquina abría con tendencia dispar y al cierre de las bolsas en Europa, sus tres principales índices mantenían este tono y el Dow Jones bajaba el 0,4 %, mientras que el Nasdaq avanzaba el 0,41 % y el S&P 500, el 0,06 %.

En el plano macroeconómico, la confianza consumidora de la Universidad de Michigan retrocedió hasta 55,4 puntos en septiembre, un dato peor de lo que esperaba el mercado (58,2).

De vuelta al IBEX, BBVA y Banco Sabadell han vuelto a ser protagonistas después de que el consejo de administración de la entidad catalana haya rechazado por unanimidad la opa de BBVA, y haya recomendado a sus accionistas no aceptar el canje ofrecido.

Así, el Sabadell ha sumado el 0,71 % y BBVA, el 0,03 %.

Inditex echa el freno en el IBEX 35

Del resto de grandes valores, Inditex solo ha recortado el 1 % después de dos sesiones de fuertes, donde subió el 6,52%, el miércoles, y el 2,68%, el jueves. Banco Santander cede el 0,6 % y Telefónica, el 0,04 %. En positivo, Repsol ha sumado el 0,41 % e Iberdrola, el 0,13 %.

Indra ha liderado los ascensos del IBEX (3,03 %) «en una semana marcada por el incremento de tensión de los países de la OTAN contra Rusia», según ha afirmado el analista de mercados Manuel Pinto.

Grifols, ha sido el valor más castigado (-1,43 %).

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español sumó 6 puntos básicos, hasta el 3,284 %, con la prima de riesgo con Alemania, en 56,9 puntos básicos.

Respecto al mercado de materias primas, el precio del oro ascendía el 0,34 %, hasta 3.646 dólares por onza y el crudo Brent, de referencia en Europa, avanzaba el 1,84 %, con el barril en 67,59 dólares.

En el mercado cripto, el bitcóin avanzaba el 0,61 % y se movía en 115.131 dólares.