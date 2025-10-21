Frena la banca, frena el IBEX 35

La Bolsa española se ha desmarcado este martes con una bajada del 0,39 % del alza de las plazas europeas y de Wall Street, por el retroceso del sector bancario, que tras dos sesiones de fuertes subidas ha frenado su escalda. El índice de referencia de la Bolsa española cierra por debajo de 15.800 puntos.

El principal indicador del parqué nacional, el IBEX 35, ha bajado 61,2 puntos, ese 0,39 %, hasta 15.767,1 puntos. En el año acumula unas ganancias del 36,51 %. En el resto de Europa, En Europa, con el euro en 1,165 dólares y una depreciación del 0,23 %, París subió el 0,64 %; Milán el 0,6 %, Fráncfort el 0,29 % y Londres el 0,25 %.

Los elevados precios alcanzados por el mercado nacional, que ayer registró otro máximo anual en 15.828,3 puntos, limitaban los movimientos al comienzo de la sesión.

Ni siquiera el avance de Wall Street en la víspera, que está a punto de registrar nuevos máximos históricos, estimulaban al parqué español.

Entre los grandes índices de la plaza neoyorquina destacó la subida del 1,37 % del Nasdaq Composite, mientras que el Dow Jones de Industriales avanzó el 1,12 % y el S&P 500 el 1,07 %.

También en Asia se registraron ganancias: Shanghái el 1,36 %; Hong Kong el 0,65 %, Tokio el 0,27 % (tras la elección como primera ministra de Sanae Takaichi) y Seúl el 0,24 %. Estas dos últimas bolsas terminaron en máximos históricos.

Indecisión

La Bolsa española, tras la indecisión de la apertura, subía moderadamente y tras una hora de negociación se acercaba al nivel de 15.900 puntos.

El mercado nacional pasó el resto de la sesión alrededor del nivel de cierre de la víspera pero se decantó por las pérdidas con la caída del 0,1 % de Wall Street en la apertura a pesar de la buena acogida dada a los resultados de Coca Cola o General Motors o a la venta de Warner Bross.

Finalmente, la bajada del 1 % de media de la banca impidió a la Bolsa española seguir la estela alcista de las plazas europeas y de Wall Street, que subía el 0,75 % al cierre nacional. El barril de petróleo Brent subía el 0,15 %, hasta 61,16 dólares.

De los grandes valores ha destacado la caída del 1,33 % de BBVA (la quinta mayor de las empresas del IBEX); Banco Santander ha cedido el 0,89 %, Telefónica el 0,11 % e Iberdrola el 0,06 %. Han subido Repsol, el 1,09 % (cuarto puesto por ganancias del IBEX) e Inditex, el 0,47 %.

La mayor caída del IBEX y de la bolsa ha correspondido a Grifols al ceder el 2,56 %, en tanto que Sacyr y Acciona Renovables bajaron el 1,88 % cada uno y ArcelorMittal el 1,47 %.

Rovi lidera el IBEX 35

Rovi, tras suscribir un acuerdo para fabricar medicamentos de otra farmacéutica, lideró las subidas del IBEX (6,31 %), mientras que Indra avanzó el 2,22 %, Amadeus ganó el 1,18 % y Redeia el 1,07 %.

En el mercado continuo se intercambiaron acciones por un importe de 1.055 millones de euros. Tras Grifols se situó Talgo con una bajada del 1,92 %, mientras que Duro Felguera encabezó las alzas (16,32 %) tras aprobar su consejo un plan de reestructuración de la compañía.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo bajó dos centésimas, hasta el 3,079 %. La prima de riesgo acabó en 52,9 puntos básicos.

La onza troy de oro bajaba el 5,27 % al cierre bursátil europeo y se cambiaba a 4.126,79 dólares.

El bitcóin se negociaba a 111.041 dólares con una subida del 1,96 %.