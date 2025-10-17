González-Bueno, ante el desplome del Sabadell en Bolsa: ‘No nos vamos a poner nada tensos’

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha sostenido que el desplome del valor de las acciones de la entidad, que registran hoy una caída entre el 9% y el 10% tras el fracaso de la opa del BBVA responde a una «profecía de autocumplimiento».

«Como todo el mundo espera que ocurra, pues ocurre», ha señalado en una entrevista con Onda Cero.

González-Bueno ha asegurado que la acción «recuperará su camino» y ha subrayado que el Sabadell ha sido el «mejor valor» bancario de los mercados europeos de los últimos cinco años.

«No nos vamos a poner nada tensos», ha dicho González-Bueno, que he emplazado a «ver cómo acaba el día» y a seguir la evolución de los títulos en las próximas jornadas.

Las acciones del Sabadell caían hoy cerca de un 9 % a media sesión, mientras que las del BBVA se revalorizaban en torno a un 4 %.

El valor «a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo de este proyecto es indudable», ha subrayado el consejero delegado, que ha asegurado que el Sabadell mantiene intacta su «capacidad de crecimiento».

Sobre la revalorización de los títulos del BBVA, González-Bueno ha dicho que siempre anticiparon que «subirían». «La verdad es que nos congratulamos por ello, es un gran banco y les deseamos lo mejor», ha subrayado