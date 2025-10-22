IAG sube en bolsa tras la mejora recomendación de Goldman Sachs

Las acciones de IAG han subido casi un 2% y el grupo de aerolíneas se sitúa como el valor más alcista del selectivo español, IBEX 35, tras una mejora de recomendación del banco estadounidense Goldman Sachs, desde «neutral» a «comprar», y ha elevado el precio objetivo de los títulos hasta los 5,41 euros.

Al cierre bursátil, cada acción de IAG, propietario de Iberia, British Airways, Vueling o Aer Lingus, ha subido 0,088 euros, equivalentes a ese 1,94 % (tercera mayor subida de las empresas del índice bursátil IBEX 35), hasta 4,631 euros. En el año acumula una subida del 29,61 %.

Desde su mínimo anual registrado el pasado 7 de abril, cuando su cotización bajó a 2,45 euros, IAG ha rebotado un 89,02 %.

Goldman Sachs considera que IAG se encuentra bien posicionado para superar sus máximos de prepandemia, beneficiándose de menores precios del petróleo, que hoy sube más del 2,5 % en el caso del Brent, de referencia en Europa; y de las menores tensiones geopolíticas.

A esta recomendación de Goldman Sachs se suma la recomendación de «sobreponderar» y un precio objetivo de 5,50 euros hecha hace una semana por Morgan Stanley, que anticipó que la compañía anunciará una nueva recompra de acciones para el ejercicio de 2026.

Las recomendaciones sobre el valor llegan unos días antes de que IAG presente sus resultados de los nueve primeros meses del año, el próximo 7 de noviembre.