Inditex recupera más de un 2% y el IBEX 35 respira

El IBEX 35 ha subido recuperado este miércoles una mínima parte, el 0,58%, de las fuertes pérdidas acumuladas en las dos sesiones precedentes, que le llevaron desde superar los 15.400 puntos a perder los 14.800. En ese leve mejoría ha tenido mucho que ver la subida de más del 2% de Inditex.

La Bolsa española, en línea con el resto de plazas europeas, ha sumado 85,2 puntos y ha terminado la jornada en 14.789,4 enteros. En lo que va de año avanza el 27,55 %. Entre el resto de grandes plazas europeas, París ha sumado el 0,86 %; Londres, el 0,67 %; Fráncfort, el 0,46 %; y Milán, el 0,14 %. El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha subido el 0,64 %.

Antes, en Asia, los principales mercados cerraron en negativo. Shanghái ha cedido el 1,16 %, Tokio el 0,88 % y Hong Kong el 0,6 %.

En EE.UU., Wall Street ha abierto en tono mixto con caídas para el Dow Jones y avances para el SP&500 y el Nasdaq, en una jornada en la que se han conocido los datos de la encuesta de empleo JOLTS, que han estado por debajo de lo esperado, por lo que abre más la puerta a una posible bajada de tipos de interés.

La sesión de este miércoles ha estado marcada por la publicación de los datos de PMI de servicios de la zona euro, que se sitúa en agosto en 50,5 puntos cuando la estimación y la lectura anterior era de 50,7.

Inditex y Telefónica, cara y cruz entre los grandes del IBEX 35

La clave de la recuperación del IBEX 35 ha estado principalmente en Inditex. La multinacional textil, la mayor del mercado por capitalización, sube el 2,38%, siendo su aportación primordial en la subida del índice. Del resto de los grandes valores, Repsol suma el 057 %, y Santander, el 0,42 %,.mientras que Iberdrola y BBVA han cedido el 0,06 %, y Telefónica, el más castigado entre ellos, el 1,62%.

Puig, un valor que sufre una fuerte depreciación desde su OPV de mayo de 2024, ha recuperado el 3,2 %, seguida de IAG (2,9 %) y Redeia (2,9 %), mientras que Unicaja Banco ha sido el valor más bajista (-2,03 %) junto con la ya mencionada Telefónica (-1,62 %) y Naturgy (-1,34 %).

Entre las materias primas, el precio del barril de petróleo Brent, crudo de referencia en Europa, cede el 2,29 % y cotiza en los 67,56 dólares a la espera de la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) este domingo.

El oro, activo refugio en tiempos de incertidumbre, sigue marcando máximos al tocar los 3.567,41 dólares. Al cierre de los mercados europeos cotizaba en 3.564,85 dólares.

Respecto a las divisas, el euro suma el 0,32 % hasta los 1,1678 dólares. EFECOM

Por su parte, el bitcoin, la criptodivisa más conocida del mercado, repunta el 0,59 % en los 112.087 dólares.