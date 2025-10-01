Inditex teje el 15.500 de IBEX 35

El IBEX 35 ha subido este miércoles un 0,41%, lo que le ha permitido superar los 15.500 puntos, un nivel que no tocaba desde diciembre de 2007. Y lo ha hecho principalmente por Inditex, que hoy sumado más del 2% a casi el 3% que ganó ayer. El resto de los grandes valores, excepto Repsol, han subido por debajo del 1%, como Iberdrola o BBVA, o han terminado a la baja, como Banco Santander y Telefónica.

La bolsa española, medida por su índice IBEX 35, ha cerrado la jornada en 15.538,8 enteros, nuevos máximos anuales. En lo que va de año avanza el 34,01 %. En el resto de Europa, se ha impuesto el tono positivo. Londres ha subido el 1,03 %; Fráncfort, el 0,98 %; París, el 0,9 % y Milán, el 0,83 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha sumado el 0,93 %.

Este miércoles se conocía que la inflación en la zona euro repuntaba en septiembre hasta el 2,2 %, por encima del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), aunque en línea con esperado.

Además, el sector manufacturero de la eurozona ha vuelto al terreno de la contracción, ligeramente por encima de lo previsto.

En Estados Unidos, Wall Street ha abierto en negativo tras el cierre del gobierno federal estadounidense después de que el Congreso no lograra cerrar un acuerdo de presupuesto antes de la fecha límite de ayer a medianoche. Tras el cierre de las principales plazas europeas, sus tres principales índices cotizan con avances.

Por el momento, este cierre afecta a servicios no esenciales pero podría comprometer otras funciones.

Inditex, artífice de los máximos del IBEX 35

Si hay un valor que ha marcado diferencias en el IBEX 35, ese es Inditex. Inditex sube con fuerza por segundo día consecutivo y casi al 3% de ayer sumar el 2,19 %, dos alzas claves para que el índice se sitúe en máximos

Repsol gana el 1,49 %; e Iberdrola, el 0,43 %; mientras que Santander se ha dejado el 0,6 % y Telefónica, el 0,66 %.

Solaria, aunque con escaso impacto en el índice por su baja capitalización, ha liderado las ganancias al rebotar un 7,89 % tras presentar resultados en la víspera. Tras Solaria, las acereras ArcelorMittal y Acerinox han ganado el 5,33 % y el 4,68 %, respectivamente, ante la posibilidad de que la Unión Europea imponga un arancel del 50 % al acero.

En la parte baja de la tabla, IAG (-1,51 %), Aena (-1,16 %) y Cellnex (-1,02 %) han sido los títulos más bajistas.

Prima de opa

Sabadell se ha dejado el 0,21 % después de que el principal accionista individual del banco, el mexicano David Martínez, haya anunciado que sí acudirá a la opa del BBVA, pese al rechazo del consejo del Sabadell. Sin embargo, BBVA ha sumado el 0,21 %.

Teniendo en cuenta el precio del cierre (BBVA a 16,375 euros por acción y Sabadell a 3,293 euros), los accionistas del Sabadell obtendrían una prima positiva del 2,792 % en caso de acudir a la opa.

En las materias primas, el precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico al superar los 3.895 dólares, mientras el precio del barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, cae el 2,46 % hasta los 65,37 dólares.

Respecto a las divisas, el euro cotiza en las 1,1727 unidades en su cruce con el «billete verde» y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,248 %.

En el mercado de criptoactivos, el bitcóin, la criptodivisa más conocida, sube casi un 3 % hasta los 117.522 dólares.