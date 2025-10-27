Indra se dispara en bolsa tras elevar su participación UBS

Indra sube casi un 6 % en bolsa y el precio de la acción se sitúa en zona de máximos históricos, en 48,34 euros, impulsada por la inmediatez mañana de la renovación de su consejo y tras elevar el banco suizo UBS recientemente su participación en la compañía.

A ello se suma la concesión el pasado 15 de octubre de 880 millones de euros por el Gobierno en varios créditos, la renovación mañana de su consejo, y el inminente cierre de la compra del 90 % de Hispasat.

A las 14:00 horas, los títulos de Indra son los que más suben de la Bolsa española, un 5,78 %, y el precio de la acción se sitúa en zona de máximos históricos, en 48,66 euros.

En lo que va de año, se revaloriza en bolsa un 186,48 %. A esta hora, el IBEX 35 suma 93 puntos, un 0,59 %, y se sitúa en 15.954 enteros, con una subida en el año del 37,6 %.

Las acciones de Indra reciben un impulso tras elevar recientemente UBS su participación

Las acciones de Indra reciben un impulso tras elevar recientemente UBS su participación desde el 5,2 % hasta el 5,8 %; a lo que se une la concesión este mes por el Gobierno de préstamos a empresas para el desarrollo de programas del plan de defensa por importe de 6.890 millones de euros sin intereses, de los que 880 millones corresponden a Indra, y cuyo objetivo es llegar al 2 % del PIB.

El pasado día 15, cuando el Gobierno aprobó este crédito, la cotización de Indra ya llegó a registrar el récord intradía de 43,6 dólares, con una subida del 7,6 % respecto al cierre de la víspera.

A la reciente consecución de dichos 880 millones de euros por parte de Indra, se suma la celebración mañana de la reunión de su Consejo de Administración, en la que se prevé la renovación de seis vocales y el inminente cierre de la compra del 90 % de Hispasat por 725 millones de euros, prevista para noviembre.

La compra de Hispasat, según los analistas de XTB, fortalecerá la posición de Indra en el ámbito espacial, con la mirada puesta en la integración del gran proyecto conjunto de Airbus, Leonardo y Thales. En paralelo, Indra amplía sus capacidades en vehículos militares, drones y sistemas antidrón gracias al flujo de capital continuo que entra en la cotizada española.