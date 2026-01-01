Indra, Solaria, Santander, Unicaja y BBVA suben más del 100% en el IBEX 35 en 2025

Cinco compañías del índice de referencia de la Bolsa española, el IBEX 35, han acabado el año con ganancias superiores al 100 %.

Indra, favorecida por el aumento del gasto en armamento en Europa por presiones de Estados Unidos, así como por la compra de Hispasat y ME&E (ésta se retrasa al próximo año), ha comandado los subidas de la Bolsa española y del IBEX al ganar el 184,19 %.

Por su parte, Solaria ha subido el 132,25 % este año al aprovechar la favorable evolución de sus cuentas, la diversificación de su negocio (baterías, centros de datos, etc.), la firma de alianzas empresariales y la especulación sobre sus títulos.

Tres bancos se situaron a continuación, Banco Santander, que ganó el 125,56 %; Unicaja (118,05 %) y BBVA (112,12 %).

El índice sectorial de la banca subió este año el 112,55 %, ya que el sector se ha beneficiado del buen momento económico, de la evolución de los tipos de interés, de la solidez de sus resultados o de operaciones corporativas (terminó en fracaso la opa de BBVA por el Sabadell y éste vendió su filial británica).

A continuación de esas entidades se situaron los otros tres bancos: Caixabank ganó el 99,48 %, Bankinter el 85,27 % y Banco Sabadell el 79,28 %.

En el mercado continuo también han superado las subidas del 100 % varias compañías: Grenergy avanzó el 164 %; Técnicas Reunidas el 146,26 %; DIA el 141,83 %, Nextil el 141,19 % y Oryzon Genomics el 121,43 %.