Indra marca récord en Bolsa tras el ‘rearme’ del gobierno y las declaraciones de Trump sobre Ucrania

La tecnológica Indra ha subido casi un 5 % en bolsa y ha marcado máximo histórico después de que el Consejo de Ministros aprobara dos reales decretos de concesión directa de préstamos a empresas para el desarrollo de programas especiales de modernización en el ámbito aéreo, beneficiándose de ello esta compañía junto a Airbus.

Indra ha subido el 4,65 % en bolsa este miércoles alentada por la inversión del Gobierno español en el rearme del Ejército a lo que se ha sumado las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmando que Ucrania estaría en condiciones de ganarle la guerra a Rusia, con el apoyo de la Unión Europea.

Las acciones de la compañía de defensa han liderado las ganancias del IBEX 35, principal índice del mercado nacional, y han subido 1,76 euros (ese 4,65 %), hasta 39,62 euros, un nuevo máximo histórico.

El valor de Indra en Bolsa se sitúa en un récord de 7.000 millones de euros

Con ello, la capitalización de Indra se sitúa por encima de 6.999 millones de euros (también su máximo histórico) y en lo que va de año se revaloriza ya el 133,54 %.

De esta manera, Trump parece haber dado un giro inesperado en cuanto a su postura sobre la guerra.

El sector de defensa, un sector de moda en Bolsa por la inversión de todos los países en el rearme de sus ejércitos

El analista de mercados, Javier Cabrera, ha señalado que «el sector de defensa en general ha reaccionado de manera positiva», aunque las acciones de Indra se han visto «más favorecidas» porque «cualquier nuevo incremento de los ingresos tiene un mayor impacto que en el resto del sector dado el tamaño de la empresa».

Del resto de las principales empresas europeas de defensa, la sueca Saab ha repuntado el 5,48 %; la italiana Leonardo, el 4,55 %; la alemana Rheinmetall, el 3,48 %, y la francesa Thales, el 2,36 %.

Según los analistas de Banca March, EE. UU. se alinea más estrechamente con los objetivos ucranianos y abandona la actitud ambigua mostrada en febrero, y exige que el esfuerzo militar recaiga principalmente en Europa y en los socios de la OTAN, lo que refuerza el impulso hacia el fortalecimiento del sector defensa.

Desde Generali Investments, el analista Anis Lahlou, ha señalado que la defensa, las infraestructuras, la energía y la soberanía digital ya no son temas secundarios, sino que ocupan un lugar central en la nueva historia de la renta variable europea.

Indra ca partido también de la aprobación del Consejo de Ministros de ayer de dos reales decretos de concesión directa de préstamos a empresas para el desarrollo de programas especiales de rearme en el ámbito aéreo.

Ambos programas, según el Gobierno, tienen la modalidad de críticos para dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades necesarias para avanzar de forma gradual hacia un sistema de última generación de combate aéreo.