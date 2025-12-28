IPC adelantados y desempleo en EE.UU. para terminar el año en la Bolsa

La Bolsa terminará el año con la publicación del dato de inflación adelantado de 2025 de varios países de la eurozona, así como la evolución de la balanza por cuenta corriente de octubre en España el próximo martes día 30; y lo comenzará con la publicación en la eurozona del PMI de diciembre, mientras que en EE. UU. destacarán la próxima semana las solicitudes de desempleo.

En Europa, la próxima semana la Bolsa volverá a operar a medio gas como ha ocurrido esta por la celebración de Navidad, ya que el 31 sólo abrirán media sesión, mientras que el jueves 1 de enero las bolsas europeas y Wall Street no operarán por Año Nuevo; y el lunes destaca por la ausencia de datos macroeconómicos en la eurozona.

El martes 30 se publicarán en España el dato preliminar de la tasa de inflación general en diciembre, estimando el consenso del mercado que se modere a un 2,8 % interanual; las ventas minoristas en este país de noviembre, y su cuenta corriente.

La Bolsa solo opera a media sesión el 31 de diciembre para dar por terminado el año

Tras el miércoles 31, con la Bolsa europea operando sólo a media sesión por la festividad de Fin de Año, y permanecer cerrados el jueves 1 de enero por Año Nuevo, las bolsas volverán a la actividad el viernes 2 teniendo como referencias la variación del desempleo en España en diciembre; y el PMI manufacturero en este país, así como en la eurozona, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido.

El próximo viernes también se conocerá la confianza empresarial de Portugal de este mes de diciembre, y el registro de automóviles en España durante 2025.

En el ámbito empresarial, destacará en España el pago de dividendo este lunes 29 de diciembre por el Banco Sabadell, de 0,07 euros brutos por acción, y que se sumará al abonado por la entidad el pasado 29 de agosto de este año también de 0,07 euros brutos por acción, equivalente a 0,0567 euros netos tras aplicar la retención correspondiente.

En EE. UU., el lunes comienza con el dato de venta de viviendas pendientes de noviembre, el índice de negocios Mfg de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, los datos de la AIE sobre el rendimiento de las refinerías de crudo semanal, y la celebración de una subasta de deuda pública a 3 y 6 meses.

Actas de la Fed

El martes 30 se conocerá en este país el índice de precios de la vivienda en octubre, las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) del pasado 10 de diciembre en la que decidió por tercera vez consecutiva rebajar los tipos de interés al rango 3,50-3,75 %.

El miércoles 31 destacará en EE. UU. el índice del mercado hipotecario, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y una nueva subasta de deuda pública a 4 semanas y de bonos a 8 semanas.

El viernes 2 de enero se publicará en EE. UU. el PMI manufacturero, el balance general de la Fed, y los saldos de reserva en los bancos de la Reserva Federal.

Precisamente las actas de la Fed, según el analista de iBroker Antonio Castelo, marcará el punto fuerte de la semana en bolsa, ya que en función de las mismas podrían mover algo los tipos largos, el dólar y las bolsas, aunque ha apuntado que no se espera que avancen muchas novedades.

Asia-Pacífico

Entre las referencias macroeconómicas protagonistas de la próxima semana en la región Asia-Pacífico, se conocerá el miércoles 31 en China el dato del PMI compuesto, manufacturero y no manufacturero de diciembre, y el lunes se publicará el resumen de opiniones del Banco de Japón (BoJ) después de que el pasado 19 de diciembre la entidad decidiera subir hasta el 0,75 % los tipos de interés, el nivel más alto en 30 años.

Castelo ha destacado el interés en los PMI de China al considerar que son la principal referencia de «riesgo global».

El día 31 será festivo bursátil en Japón, mientras que la Bolsa de Hong Kong abrirá media sesión, y el jueves y viernes también será festivo en ambos países.

El viernes 2 de enero, en India será relevante el PMI manufacturero de diciembre.