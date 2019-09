Italia acusa a filiales de Atlantia de fraude y cae cerca de un 7 % en Bolsa

Atlantia se desploma hoy un 6,92 % en la Bolsa de Milán, después de que la Fiscalía de Génova haya encontrado indicios de supuesta falsificación por parte de dos de sus filiales en informes sobre la conservación de puentes en el país.



La Guardia di Finanza (policía fiscal) informó este viernes en una nota de que ha ejecutado tres órdenes de arresto domiciliario y seis de prohibición de realizar un servicio público o actividades profesionales en favor de sujetos públicos o privados contra nueve dirigentes y técnicos de la concesionaria Autostrade per l’Italia y la empresa de ingeniería Spea Engineering, ambas filiales de Atlantia.



Las medidas han sido efectuadas en el marco de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Génova en relación al hundimiento del puente Morandi del 14 de agosto de 2018, suceso en el que murieron 43 personas.



Los investigadores han encontrado indicios de una presunta actividad de falsificación u omisión en informes sobre el estado de otros puentes de autopistas de las que son responsables, realizados por estas sociedades y entregados a los inspectores del Ministerio de Infraestructura y Transporte.



Según la nota de la Guardia di Finanza, estas nueve personas falsificaron u ocultaron elementos importantes sobre su estado de conservación y, por eso, la Fiscalía de Génova ha abierto un nuevo proceso penal contra ellas.



La noticia ha provocado el desplome de Atlantia en la plaza milanesa y a las 15.13 horas locales (13.13 GMT) perdía un 6,92 % y sus acciones se intercambiaban a 22,46 euros, al contrario que el rumbo positivo del selectivo milanés.



Tras la noticia, el senador del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) Agostino Santillo ha señalado a los medios que la investigación sobre el hundimiento del puente de Génova está revelando «sombras cada vez más inquietantes» que deberían conducir a la revocación de las concesiones de Autostrade.



Al mismo tiempo, subrayó que es necesario revisar todo el sistema de concesiones «para garantizar las inversiones de los concesionarios en el mantenimiento de las infraestructuras».



El Cinco Estrellas ha culpado desde el siniestro a Autostrade de ser la responsable y no realizar los controles suficientes, y lleva un año reiterando la necesidad de que se le retiren las concesiones.



Sin embargo, la nueva ministra de Transporte y miembro del Partido Demócrata (PD), socio actual del Cinco Estrellas en el Gobierno, Paola De Micheli, ha insistido en que en el programa político que ambos han firmado para su Ejecutivo en coalición no se habla de revocación sino de revisión.

