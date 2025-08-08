La banca se hace fuerte en el IBEX 35 que marca una semana plena de alzas

El IBEX 35 ha repuntado este viernes el 0,91 % en su quinta jornada consecutiva al alza, es decir, todas las celebradas esta semana. Ha cerrado por encima de los 14.800 puntos, nuevo máximo desde 2008, ante el avance en las negociaciones para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania y pese a los aranceles, y apoyado por el sector bancario, con alzas superiores al 2% para Santander y BBVA.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha sumado 134, puntos, ese 0,91 %, y ha terminado de cotizar en 14.824 enteros, su mejor nivel desde el 3 de enero de 2008. Con ello gana el 4,94 % esta semana e incrementa su rendimiento en lo que va de año al 27,86 %. En el resto de Europa, con el euro plano, en 1,1664 dólares, las principales plazas bursátiles han cerrado con tendencia mixta y Milán ha avanzado el 0,56 % y París, el 0,44 %. Mientras, Fráncfort ha bajado el 0,12 % y Londres, el 0,06 %.

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización europea, ha sumado el 0,29 %.

La bolsa neoyorquina abría con tendencia positiva y al cierre de los mercados del Viejo Continente, sus tres principales índices mantenían las ganancias y el Nasdaq avanzaba el 0,78 %; el S&P 500, el 0,67 % y el Dow Jones, el 0,25 %.

Nombramiento en la Fed

En una jornada sin datos macro de relevancia, los inversores han estado pendientes de las novedades procedentes de EE.UU. después de que ayer entrara en vigor el paquete arancelario de Trump y tras el nombramiento del economista Stephen Miran como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), en medio de las presiones para que la institución baje los tipos de interés.

En el plano geopolítico, Renta 4 Banco ha destacado que «Israel ha decidido tomar el control de Gaza, con lo que el conflicto se recrudece, mientras que la reunión prevista entre Trump y Putin podría celebrarse la semana entrante en Abu Dhabi, si bien no parece que Putin tenga intención de pactar un alto al fuego».

BBVA y Banco Santander suben más del 2% en el IBEX 35

De vuelta al mercado nacional, de los grandes valores, BBVA ha sumado el 2,45 %. Banco Santander, ha ganado el 2,32 %; Inditex, el 0,38 %; Telefónica, el 0,5 % y Repsol, el 0,41 %. Se ha desmarcado Iberdrola al bajar el 0,38 %.

Arcelormittal ha liderado los avances del selectivo (3,04 %) y, detrás de BBVA, Unicaja ha sumado el 2,77 % y Fluidra, el 1,48 %.

Indra ha sido la más penalizada (-2,2 %); seguida de Cellnex (1,18 %) y Naturgy (1,13 %).

Fuera de la renta variable, el rendimiento del bono soberano nacional ha bajado 0,8 puntos básicos, hasta el 3,25 %, con la prima de riesgo con Alemania en 56,1 puntos básicos.

En el mercado de materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, perdía el 0,14 %, hasta los 66,34 dólares por barril, y el precio del oro descendía un leve 0,09 %, con la onza en 3.393 dólares.

En el mercado de criptomonedas, el bitcóin subía el 0,85 % hasta 116.244 dólares.