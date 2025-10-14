La defensa del expresidente de EiDF asegura que la sanción de la CNMV publicada en el BOE está recurrida

La defensa del ex presidente de la empresa de renovables EiDF, Fernando Romero, informa que la sanción por presunto abuso de mercado publicada en el BOE este lunes ya estaba recurrida y por lo tanto no es firme. “Entendemos que la sanción no se ajusta a derecho y por eso la hemos recurrido en vía jurisdiccional. Confiamos que los tribunales resuelvan este asunto con todas las garantías procesales, incluyendo la presunción de inocencia y que valorarán adecuadamente si estas sanciones -que son las más altas de la historia de la CNMV- obedecen o no a un criterio de prudencia y proporcionalidad que debe regir la CNMV”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí y abogado de Fernando Romero.

Además, el letrado informa que han denunciado a la CNMV por los gravísimos daños causados por la exclusión de cotización de EiDF tanto a la compañía como a su principal accionista, Fernando Romero. “Hace más de un año solicitamos a la CNMV el expediente de exclusión de EiDF para reclamar daños; nos lo negaron apelando a la confidencialidad; ¡le niegan a un accionista la justificación de una decisión que le ha hecho un importantísimo daño!”, lamenta Navas, quien señala que tras la negativa recurrieron al Ministerio de Economía, que tampoco contestó.

“Tras la indefensión del silencio administrativo hemos recurrido a la justicia contencioso-administrativa; y ahora sí, al juez tendrán que darle la documentación requerida”, apunta el letrado. Y añade: “Esperamos que los tribunales de justicia depuren responsabilidades ante esta indefensión y ante una exclusión que consideramos arbitraria y que ha producido un enorme daño”.

La defensa del expresidente de EiDF alega Inseguridad jurídica por la actuación de la CNMV

“¿Qué seguridad jurídica podemos ofrecer a los inversores nacionales e internacionales cuando una CNMV se apresura a hacer pública una sanción recurrida pero se niega a facilitar el expediente de un acto administrativo que ha provocado un enorme daño empresarial y personal?”, se pregunta el socio-director de Navas & Cusí.