La inflación de EE.UU., los PMI europeos y resultados como el de Bankinter, marcarán la Bolsa esta semana

Los indicadores PMI de la eurozona, Francia, España, Alemania, Reino Unido y EE.UU., aunque más atenta estará la Bolsa a la inflación estadounidense, un indicador que se ha tenido que retrasar por el cierre parcial del Gobierno estadounidense, marcarán una semana bursátil en la que los inversores seguirán pendientes de la tensión comercial entre China y EE.UU. y la geopolítica.

En el comienzo de la semana para la Bolsa destaca la publicación en el Reino Unido del índice Rightmove de precios de la vivienda, el índice de precios al productor (IPP) de Alemania, la cuenta corriente de la zona euro, y la celebración de una subasta de deuda francesa a tres, seis y doce meses.

El martes, comparecerá en un evento en Oslo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a menos de dos semanas de la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE) que tendrá lugar a finales de octubre.

Un día después será relevante para la Bolsa el dato de inflación y el IPP en el Reino Unido, una nueva comparecencia de Lagarde en un foro financiero de Fráncfort y las declaraciones del vicegobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Sam Woods.

En España destacará la publicación de la balanza comercial de agosto, el jueves; mientras que en Reino Unido se publicará el índice CBI de tendencias industriales de octubre.

Publicación del PMI para terminar la semana en la Bolsa

Para terminar la semana en la Bolsa queda la publicación del dato preliminar del PMI compuesto de este mes en la eurozona, en Reino Unido y Francia. En España se publicará también ese día la tasa de desempleo y el IPP; en Francia, la confianza del consumidor; y Nagel volverá a comparecer.

Respecto el ámbito empresarial, destacará la publicación de resultados de Enagás, CIE Automotive, UniCredit, Heineken, SAP, Bankinter, que será el primer del sector bancario en rendir cuentas del tercer trimestre el próximo jueves 23 de octubre, y Orange, entre otros.

En EE.UU., la publicación de datos macroeconómicos ofrecidos por los servicios estadísticos públicos seguirá condicionada por el cierre parcial de la Administración federal.

El lunes se celebrará en este país subasta de deuda pública a 3 y 6 meses; el martes se conocerá su índice Redbook de ventas minoristas y comparecerá el gobernador de la Fed, Christopher Waller; y el miércoles se conocerá el índice de solicitudes de hipoteca del MBA.

Según la agenda prevista, el jueves se debería publicar en EE.UU., las solicitudes de desempleo promedio de 4 semanas, que no se conocerá a no ser que se produzca la apertura del Gobierno, y las ventas de viviendas de segunda mano en septiembre. Ese día se celebrará subasta de bonos a 8 semanas y de deuda a 5 años ligada a la inflación.

IPC de Estados Unidos

El dato del IPC de septiembre en EE.UU. llegará el viernes, con más de una semana de retraso debido al cierre del Gobierno.

En el ámbito empresarial, será relevante la presentación de resultados de Domino’s Pizza, BlackRock, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group y Citigroup, entre otros.

Entre las referencias macroeconómicas en la región Asia-Pacífico destacará en China el lunes la decisión sobre los tipos de referencia, las ventas minoristas, el desempleo y el PIB del tercer trimestre.

El miércoles se conocerá la balanza comercial en Japón del mes pasado, el jueves, la compra de bonos extranjeros, y el viernes su IPC y PMI.