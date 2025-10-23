La petrolera Repsol salva el segundo día de cierre plano en el IBEX 35

Por segunda jornada consecutiva, el IBEX 35 ha terminado plano (+0,07%) y lo ha hecho gracias a la subida de casi el 3,5% de la petrolera Repsol, porque el resto de los grandes valores, desde los bancos, BBVA y Santander, hasta Telefónica han terminado a la baja, mientras Inditex e Iberdrola se apuntan subidas del 0,39% y del 0,65%, respectivamente. La mayor caída del día ha correspondido a Bankinter.

La Bolsa española ha subido un insignificante, aunque al menos no ha caído, 0,07% este jueves y ha cerrado a 15.792,2 puntos. En el año acumula una subida del 36,2 %. En el resto de Europa, sin embargo, los mercados, a diferencia del español, siguen al alza. La bolsa de Londres subió el 0,67 %, Milán el 0,41 % y París y Fráncfort el 0,23 % cada una.

La Bolsa española empezaba la jornada con pequeñas pérdidas, tras la caída de Wall Street el miércoles por las empresas tecnológicas.

Así, el índice de ese sector Nasdaq Composite cedió el 0,93 % tras las pérdidas de Netflix después de publicar resultados; el Dow Jones de Industriales el 0,71 % y el S&P 500 el 0,53 %.

En Asia, bajaron Tokio (-1,35 %) y Seúl (-0,98 %) tras los recientes máximos históricos, mientras que Hong Kong subió el 0,72 % y Shanghái el 0,3 %. China aprobaba su nuevo plan económico quinquenal, orientado, entre otros aspectos, a conseguir la autosuficiencia tecnológica.

La plaza española pasaba la mañana con ligeras caídas mientras el precio del petróleo Brent subía alrededor del 5 % y tocaba los 66 dólares por barril, tras el anuncio de sanciones de Estados Unidos contra petroleras de Rusia (Europa también aprobaría las suyas) por la guerra de Ucrania.

Los resultados de Bankinter impactan en el IBEX 35

Bankinter había publicado que había ganado 812 millones en los nueve primeros meses del año, el 11 % más, y su acción bajaba en bolsa más del 4 %.

El mercado nacional subía levemente antes de la apertura de Wall Street, que arrancaba con una pequeña caída del 0,03 % tras los resultados de Tesla o IBM, aunque luego registraría una subida moderada que acercaba al parqué español a 15.900 puntos, en zona de máximos anuales.

Aunque ese impulso se debilitó poco antes del cierre por la caída de la banca (-0,6 % de media), la subida de las plazas europeas y de Wall Street, el 0,15 % al final de la sesión en España, permitían terminar con ganancias al mercado nacional. El barril de crudo Brent subía el 4,81 % y se negociaba a 65,6 dólares por las sanciones a las petroleras rusas.

De los grandes valores destacó la subida del 3,35 % de Repsol, la mayor del IBEX, mientras que Iberdrola avanzó el 0,65 %, Inditex el 0,39 % y Banco Santander el 0,06 %. Bajaron BBVA, el 0,24 %, y Telefónica, el 1,15 % (quinto mayor descenso de ese índice).

Tras Repsol se situó Solaria con un alza del 2,25 %; Acciona Renovables ganó el 2,09 %, Indra el 1,5 % y Acciona el 1,44 %.

Bankinter lideró las pérdidas del IBEX (-4,98 %); Unicaja perdió el 2,13 %, Caixabank el 1,67 % y Amadeus el 1,36 %.

En el mercado continuo se negociaron acciones por un importe de 960 millones. Destacaron la subida del 16,52 % de Ercros y la bajada del 5,69 % de Global Dominion.

Deuda pública

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subió casi tres centésimas, hasta el 3,115 %. La prima de riesgo con Alemania acabó en 53,3 puntos básicos.

La onza de oro troy subía el 1,17 % hasta 4.146,29 dólares al cierre bursátil europeo.

El bitcóin se cambiaba a 109.859 dólares, con un alza del 2,01 %.