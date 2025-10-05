Las claves semanales para un IBEX 35 en máximos anuales

Los mercados europeos, incluido el español, con su índice IBEX 35 como referencia, seguirán pendientes esta semana de todo lo relativo a lo que suceda en la administración de Estados Unidos tras su cierre el pasado miércoles, en un comienzo de actividad en el que los inversores se fijarán en el dato de confianza del inversor Sentix en la eurozona.

En Europa, la semana comienza pata el IBEX 35 con dicho dato de octubre, las ventas minoristas y el PMI del sector de la construcción de IHS S&P Global de septiembre. También se conocerá el PMI de la construcción en Francia y Reino Unido, y en España se publicará la producción industrial de agosto.

En Francia se celebrará subasta de deuda a 3, 6 y 12 meses; y a última hora, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, comparecerá.

El martes el IBEX 35 conocerá el número de pedidos de fábrica de agosto en Alemania, y en Francia, la balanza comercial también de agosto; en España se celebrará subasta de letras a 6 y 12 meses, y en Alemania de deuda a 5 años.

En este día los inversores estarán pendientes también de la comparecencia del presidente del Bundensbank, Joachim Nagel.

El IBEX 35 y las actas de los bancos centrales

A mitad de semana llegará el dato de la producción industrial de Alemania en agosto; y se conocerán las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra tras la decisión de mantener los tipos de interés en el 4 % por la persistencia de la inflación.

El jueves llegan al IBEX 35 las actas de la última reunión del BCE, la balanza comercial alemana, el registró de automóviles franceses, y el índice de confianza del consumidor PCSI de Thomson Reuters e IPSOS de Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido.

La semana concluirá para el IBEX 35 en Europa con la producción industrial en agosto en Italia, la subasta de deuda en este país a 12 meses, y el IPC de Portugal.

En Estados Unidos, pendientes de si se publican datos económicos de los servicios estadísticos públicos por el cierre de la administración, el interés se centra el lunes en la celebración de subasta de deuda pública a 3 y 6 meses y el martes está previsto que se conozca la balanza comercial y el índice Redbook de ventas minoristas.

Powell comparecerá e el jueves

En la agenda de EE. UU. se encuentra también el miércoles el índice del mercado hipotecario, el gasto o el gasto en construcción, así como las actas de la última reunión de la Fed.

El jueves comparecerá el presidente de la Fed, Jerome Powel.

El mercado no contará con la referencia de las bolsas de China, que permanecerán cerradas hasta el miércoles incluido por la Fiesta Nacional los dos primeros días de la semana y el tercer día por el Festival de mitad de otoño.

En Japón se conocerá el martes el gasto de los hogares en agosto; el miércoles, el total de ingresos salariales de los empleados y la balanza por cuenta corriente desestacionalizada de dicho mes; el jueves, la compra de bonos extranjeros, el índice Reuters Tankan de octubre; y además se celebrará subasta de deuda a 5 años.