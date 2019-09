Las nucleares francesas, detrás de la subida del 10% en un sólo día de los futuros eléctricos españoles

Los precios del mercado eléctrico de futuros español se encarecieron este martes más de un 10 % en solo un día ante el temor suscitado por el anuncio de la francesa EDF de que ha detectado anomalías en sus centrales nucleares, lo que ha traído a la memoria la fuerte subida de precios de comienzos de 2017, cuando paró parte del parque nuclear francés.

Durante la mañana del martes, la eléctrica francesa comunicó la recepción por parte del constructor de reactores nucleares Framatome (antigua Areva) de un aviso de ciertas anomalías registradas en la soldadura de algunos componentes, de los cuales algunos ya están operativos en diversas centrales.



Aunque no se ha precisado información adicional sobre el número de centrales afectadas y si serán necesario pararlas temporalmente, los mercados entraron «en pánico» ante el recuerdo de pasados episodios de cierres de centrales francesas, según ha explicado este miércoles el responsable del área de Consultoría de Energía de la consultora Ayming, Javier Díaz.



La noticia desencadenó ayer una espiral compradora en los mercados eléctricos de futuros -aquellos en los que se establecen precios en función de las expectativas de los agentes que participan- al recordar el episodio de alza de los precios de la luz que hubo a finales de 2016 y comienzos de 2017 por la parada de parte de las nucleares francesas.



En España se revalorizaron ayer los futuros para el cuarto trimestre de 2019, que desde mediados de julio habían caído un 15 %, hasta los 58,27 euros/megavatios hora (MWh), cuando un día antes oscilaban en torno a 53,5 euros/MWh, lo que supone un incremento del 10 % en un solo día.



En los contratos a más largo plazo, el incremento ha sido menor y para el año 2020 fue del 5 %.



La tensión en los precios eléctricos se ha trasladado a los mercados de futuros de gas por la posibilidad de que sea necesario más gas, si finalmente hay que usar más los ciclos combinados para hacer frente a esa susceptible parada de las nucleares francesas.



De esta forma, el mercado de referencia europeo para el gas, el TTF holandés, subía ayer desde los 17 euros/MWh hasta los 18,5 euros/MWh para 2020, resultando los más afectados los futuros para el cuarto trimestre de 2019 y para el primero de 2020, que subían 2 euros/MWh, lo que supone una revalorización superior al 11 %.



Javier Díaz ha señalado que habrá que esperar a conocer más detalles en los próximos días y ver cómo responden los mercados a las novedades, pero, en el peor de los escenarios, si hubiera que parar las nucleares francesas durante los próximos meses, «los consumidores españoles se verán expuestos a una situación similar a la vivida entre diciembre de 2016 y febrero de 2017», con niveles de precios en el mercado diario eléctrico de más de 65 euros/MWh.



Por el contrario, si se comunica que no es necesario parar esas centrales, el mercado desandará en el corto plazo parte de lo avanzado ayer, martes, y en los próximos meses recuperará niveles de precio más cercanos a los niveles cotizados en las últimas semanas, ha dicho Javier Díaz.



Por su parte, en el mercado diario español, el precio medio de la electricidad que se ha casado para mañana, jueves, es de 38,42 euros/MWh, un 12 % más alto que el de hoy, miércoles, que es de 34,33 euros/MWh.



El 12 de septiembre de hace un año los precios eran muy superiores al que hay para mañana, jueves, en concreto de 71,37 euros, es decir un 85 % más caro, en plena escalada de precios derivada, en esa ocasión, por el incremento de los precios de los derechos de emisiones de dióxido de carbono (CO2).



En enero de 2017 el mercado eléctrico mayorista diario, donde se casan las ofertas de compra y de venta de energía para el día siguiente, tocaron niveles que no se veían desde diciembre de 2013 y llegaron a un máximo medio diario de 91,88 euros/MWh.



El impacto de los altos precios de entonces para los consumidores con tarifa regulada, en cuyo recibo el coste de la electricidad supone un 35 %, fue de alrededor de un 25 % respecto al mismo del año anterior y un 9 % más caro que el mes anterior.