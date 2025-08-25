Los inversores celebran con euforia la posible salida de la familia Pinault de Puma

El fabricante alemán de artículos deportivos Puma se disparó este lunes en bolsa un 16 %, después de que la agencia Bloomberg informara de que la familia Pinault quiere salir del accionariado.

Las acciones de Puma subieron un 16 %, hasta 21,73 euros, en el índice de medianas empresas MDAX de la Bolsa de Fráncfort una hora antes del cierre de la negociación.

Anteriormente el precio de las acciones de Puma había caído hasta 17 euros, mínimo desde 2016.

La familia francesa Pinault, que tiene marcas de lujo como Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent, es dueña del equipo de fútbol francés Stade Rennais y de la cadena de televisión francesa TF-1, estudia diversas opciones incluida la venta de su participación en Puma, que ha perdido en 2024 más de la mitad de su valor en bolsa.

La agencia Bloomberg informó de que entre los posibles compradores de la participación de Pinault en Puma están Anta Sports Products y Li Ning.

La familia Pinault tiene a través de Artemis una participación mayoritaria en Puma del 29 %.