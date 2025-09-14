La sede principal y el órgano rector de la Reserva Federal, conocido como la Junta de Gobernadores, se encuentra en el Edificio Marriner S. Eccles en Washington D.C..

Los mercados, atentos a la Fed y a la posible bajada de tipos de interés

La decisión que tome la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés, que previsiblemente bajará tras un dato de inflación que ha repuntado dos décimas para la tasa geneal hasta el 2,9 % interanual marcará la atención de los mercados la próxima semana, en la que también se reúnen los bancos centrales de Inglaterra (BoE) y de Japón (BoJ).

En Europa, en el comienzo de la semana destacará la publicación de la balanza comercial de julio de la eurozona y de Italia, el informe mensual del Bundesbank, y la celebración de subasta de deuda en Alemania a 12 meses, y en Francia a 3, 6 y 12 meses.

El martes 16 destacarán la encuesta ZEW de la confianza de los inversores de septiembre en Alemania, se publicará la evolución de la producción industrial de julio de la euro zona en julio y se celebrará una nueva subasta de deuda pública a 5 años en Alemania.

El miércoles 17 la atención se centrará en la variación del IPC general de agosto, tanto en Reino Unido como en la eurozona, en un momento en que el BCE en su reunión del pasado jueves optó por la cautela y decidió mantener laos tipos de interés en el 2 %.

Este día, Alemania celebrará otra subasta de deuda pública 30 años.

Actividad de los bancos centrales

El jueves el interés se centrará en la decisión sobre tipos del Banco de Inglaterra (BoE), que se conocerá tras una comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Este día también comparecerá el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y se celebrará subasta de bonos en España

El viernes 19, la atención se situará en la evolución del índice de precios de producción de agosto en Alemania y las ventas minoristas de agosto en Reino Unido y la reunión del eurogrupo.

En EE.UU. el comienzo de la semana estará marcado por el índice manufacturero Empire State y la subasta de deuda pública a 3 y 6 meses.

El martes se publicará el volumen de producción industrial, las ventas minoristas y el índice de precios de importación de agosto, datos clave para conocer la evolución de la demanda de las empresas y hogares de la primera potencia económica durante la época estival y tras la entrada en vigor de la última ronda de aranceles del presidente Trump.

Los mercados y la reunión de la Fed

El miércoles llegará el dato clave de la semana, el resultado de la reunión de tipos de la Fed, en la que previsiblemente la autoridad monetaria realizará el primer recorte del coste del dinero este año, después de un aumento en dos décimas de la tasa de inflación en agosto hasta el 2,9 %.

El jueves 18 destacará el número de solicitudes de prestaciones por desempleo y la encuesta de la Fed de Filadelfia de septiembre.

En el ámbito empresarial será relevante la presentación de resultados de General Mills, Darden Restaurants, Lennar y FedEx, entre otros.

Entre las referencias macroeconómicas protagonistas de la próxima semana en la región Asia-Pacífico destacarán en China el lunes, día festivo en Japón por el Día del Respeto a los Mayores, los precios de la vivienda, el índice de producción industrial, las ventas minoristas en agosto, y la tasa de desempleo en ese mismo mes.

El martes se conocerá en Japón el índice de la actividad del sector terciario en julio, mientras que el miércoles se conocerá la balanza comercial del mes pasado, el jueves los pedidos de maquinaria y el viernes el dato del IPC y la decisión de tipos del Banco de Japón (BoJ).