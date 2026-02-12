Mapfre cae en Bolsa, pese a ganar casi el 20% más

Mapfre ha perdido el 2,23 % este jueves en la bolsa después de presentar sus resultados de 2025, cuando obtuvo un beneficio neto de 1.079 millones de euros (el 19,6 % más).

El grupo asegurador, que comenzó la sesión con caídas moderadas, en torno al 0,5 %, ha terminado la sesión con una depreciación de la acción de 0,086 euros, ese 2,23 %, hasta situarse en los 3,77 euros. En el año acumula una caída del 11,96 %.

Mapfre obtuvo un beneficio neto récord de 1.079 millones de euros en 2025, un 19,6 % más

Mapfre obtuvo un beneficio neto récord de 1.079 millones de euros en 2025, un 19,6 % más, gracias al tirón del negocio, que hizo que el volumen de primas se incrementara un 3,6 %, hasta alcanzar un máximo histórico de 29.145 millones de euros.

Esto le ha llevado a elevar el dividendo complementario hasta los 11 céntimos brutos por acción, quedando el dividendo total contra el ejercicio en 18 céntimos, un 12,5 % más respecto al año anterior.

La analista de Renta4 Nuria Álvarez ha justificado la caída en bolsa del valor en unos resultados que muestran una lectura mixta, con primas en el ramo de No Vida ligeramente por debajo de las estimaciones, un beneficio neto de acuerdo con el consenso, un mejor ratio combinado de lo esperado y unas primas del ramo de Vida alineadas con las estimaciones de Renta4 y un 3 % superiores al consenso.

Renta4 apuesta por mantener el valor y sitúa el precio objetivo de la acción en 4,21 euros.

Bankinter sitúa el precio objetivo en revisión

Desde Bankinter, el analista Rafael Alonso ha destacado que las cifras de Mapfre confirman el buen momento de la aseguradora gracias a la actividad comercial y la gestión de márgenes, especialmente en España, con un crecimiento en primas/negocio que, en su opinión, gana inercia mejorando la rentalidad.

Subraya además que la actividad comercial del grupo evoluciona positivamente en las principales geografías.

Bankinter apuesta por la ‘compra’ del valor y sitúa el precio objetivo en revisión.

El pasado 20 de enero, la cotización de Mapfre sufrió un fuerte varapalo en bolsa al cerrar con una caída del 8,87 % tras un informe de UBS en el que se precisaba que la compañía cotiza a un precio excesivo que no se ajusta a los «vientos en contra» que van a afectar a la compañía, especialmente en su negocio de Brasil y en su filial de reaseguro.

Asimismo, el pasado martes el grupo asegurador también se vio afectado en la cotización, como el resto de aseguradoras de Europa, por el lanzamiento, por el agente de seguros en línea y plataforma de comparación de EE. UU. Insurify, de la primera aplicación de ChatGPT del sector.