Mapfre se cubre de las tormentas: coloca un bono catastrófico de 200 millones

Mapfre Re, la unidad de reaseguro del Grupo Mapfre, ha completado con éxito una transacción de bono catastrófico por importe de 200 millones de dólares que proporciona cobertura frente a tormentas con nombre en EE. UU. a través de su vehículo de propósito especial, Recoletos Re DAC. El bono ofrece cobertura indemnizatoria por evento, con un periodo de riesgo de tres años que se extiende hasta finales de junio de 2029.

La operación representa un hito relevante, al introducir por primera vez cobertura indemnizatoria por evento frente a tormentas con nombre en EE. UU., plenamente integrada en el programa corporativo de compra de reaseguro de Mapfre Re para el Grupo Mapfre.

Este enfoque permite un mejor alineamiento entre la protección reaseguradora y la exposición subyacente al riesgo del Grupo, mejorando la eficacia de la transferencia de riesgos a los mercados de capitales. GC Securities ha actuado como agente estructurador exclusivo y también como colocador conjunto (bookrunner) con Aon Securities.

Mapfre Re sigue reforzando el uso de capital alternativo

Con esta operación, Mapfre Re sigue reforzando el uso de capital alternativo como pilar estructural de su estrategia de retrocesión y compra de reaseguro, incrementando la resiliencia del Grupo mediante fuentes diversificadas de capacidad que complementan los productos tradicionales.

“Esta transacción pone de manifiesto nuestro enfoque disciplinado en la gestión de riesgos y nuestro compromiso continuo con la obtención de una protección sólida y bien alineada para el Grupo Mapfre”, afirmó Miguel Rosa, CEO de Mapfre Re. “Al seguir integrando la cobertura de bonos catastróficos indemnizatorios en nuestro programa corporativo de reaseguro, contribuimos a la resiliencia del Grupo al tiempo que hacemos un uso estratégico y diversificado de la capacidad de los mercados de capitales”.

Este cierre reafirma el compromiso de Mapfre Re con una gestión del riesgo avanzada y rigurosa, reforzando su protección frente al riesgo de huracanes en EE. UU. y profundizando en la integración de los mercados de capitales dentro de su estrategia global de reaseguro.re la protección reaseguradora y la exposición subyacente al riesgo del grupo, mejorando la eficacia de la transferencia de riesgos a los mercados de capitales.