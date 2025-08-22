El exfutbolista del Real Madrid Álvaro Arbeloa, socio de Miogroup, Álvaro Arbeloa, durante la salida a BME Growth el 15 de junio de 2021.

MIO Group, que fijó un precio de salida de 4,50 euros, se va de BME Growth a 1,77 euros, el 60% menos

Desde diversas instituciones o incluso desde la propia Bolsas y Mercados Españoles (BME) o de la CNMV muestran su preocupación por la sequía de opv o salidas a bolsa en España y el poco interés de los inversores. Ese poco interés viene motivado en buena forma porque las empresas nuevas que salen a la Bolsa española suelen hacerlo con una sobrevaloración que terminan pagando los inversores que acuden en ellas. Y afecta tanto a grandes como pequeñas compañías. El último caso es MIO Group.

Pero ha habido y habrá muchos más. Un buen ejemplo de ello entre las grandes, que además pondera en el IBEX 35, es Puig. La acción se vendió en la opv de mayo de 2024 y actualmente cotiza a 15,96 euros, el 35% menos. El último caso es MIO Group, que tras solo cuatro años en BME Growth, y salir a cotizar con precio de referencia de 4,5 euros se va ahora del mercado ofreciendo una opa de exclusión a 1,77 euros, el 60% menos.

La acción de MIO Group nunca ha estado en su corta historia de cuatro años en la Bolsa por encima de los 4,5 euros de referencia que fijó en junio de 2021 en el BME Growth.

Lo mismo que en su día defendió MIO Group, presidida por Yago Arbeloa, que salir al BME Growth era una decisión estratégica con el objetivo de dotar a la compañía de mayor flexibilidad, lo hace ahora con la opa de exclusión. Llegó a 4,5 euros la acción y se va 1,77 euros

Pero es que la acción de MIO Gruop estaba aún más baja de precio. Este viernes, sin embargo, sube más del 32 % en bolsa tras anunciar que presentará una opa de exclusión en la que ofrecerá 1,77 euros por acción, según un comunicado de la compañía consultora de marketing y transformación digital.

La acción de la empresa, que salió a cotizar en la bolsa BME Growth en 2021, ganó hoy 0,44 euros, equivalentes al 32,35%, hasta 1,8 euros. En el año acumula una depreciación del 51,43 %. La compañía salió a bolsa a mediados de julio de 2021 con una capitalización inicial de 30 millones de euros al fijar un precio de referencia para sus acciones de 4,5 euros.

La compañía ha señalado que someterá la adopción de esta medida a la junta de accionistas el próximo 22 de septiembre y que la oferta se dirigirá a todos los titulares de acciones de MIO Group, excepto a los títulos mantenidos en autocartera.

Además, ha indicado que si la junta aprueba la oferta de exclusión de bolsa «los accionistas dispondrán de 20 días hábiles para aceptar la oferta, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable».

MIO Group, presidida por Yago Arbeloa, ha explicado que esa iniciativa «responde a una decisión estratégica, con el objetivo de dotar a la compañía de mayor flexibilidad para desarrollar su plan de negocio a largo plazo».

MIO Group incrementó sus pérdidas el año pasado hasta 3,62 millones de euros, el 22,4 % más que el ejercicio anterior, y su facturación cayó el 9,56 %, hasta 58,45 millones.