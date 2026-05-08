Moody’s eleva de estable a positiva la perspectiva de la calificación de Grifols

Moody’s ha cambiado la perspectiva de la calificación de Grifols de estable a positiva, manteniendo en B1 la calificación corporativa familiar y en B1-PD la probabilidad de impago.

En un comunicado emitido este viernes, la agencia de calificación ha explicado que mantiene la nota y mejora la perspectiva porque considera que las métricas clave del crédito de la compañía «mejorarán más rápidamente» de lo que habían previsto anteriormente.

El motivo, según Moody’s, es el pago de deuda de 500 millones de euros el pasado 5 de mayo, que les hace prever que el apalancamiento bruto ajustado de la compañía «tienda hacia 5x».

«La amortización de deuda se alinea con la estrategia de la empresa de reducir el endeudamiento hacia su objetivo de apalancamiento neto de 3,0-3,5x y mejorar las métricas crediticias. Esta acción es clave para la decisión de calificación de hoy», afirma la agencia.

Además de la amortización, la agencia valora positivamente la refinanciación de 3.000 millones de euros llevada a cabo en marzo, lo que reduce los gastos por intereses y alarga los vencimientos de la empresa.

Moody’s también destaca la «buena» liquidez de Grifols, respaldada por más de 700 millones de euros en caja, y prevé una generación de flujo de caja libre de unos 200-220 millones anuales.