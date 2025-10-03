Ana Botín y Héctor Grisi, presidenta y CEO del Santander, el banco que lidera el ránking español por capitalización bursátil y beneficios del sector.

Moody’s mejora la nota de 14 bancos, con Santander y Banca March dos escalones por encima de España

La agencia de medición de riesgos crediticios Moody’s ha elevado la calificación de catorce bancos españoles, tras elevar la semana pasada la de la deuda española a A3 (notable bajo) y por la mejora de las condiciones operativas de la banca en España. Las dos mejores notas son para Banco Santander y Banca March, que superan en dos escalones la propia de España.

Según ha indicado Moody’s este viernes, el sólido entorno macroeconómico del país, así como la solvencia de la banca española se ve respaldada por unas buenas condiciones crediticias generales, con una disminución significativa del apalancamiento del sector privado, lo que refuerza la capacidad de pago de la deuda de los clientes.

También destaca la base estable de depósitos de clientes, que cubre la mayoría de las necesidades de financiación de los bancos, y los sólidos indicadores de liquidez.

Banco Santander y Banca March, a la cabeza

La agencia mejora la nota del Santander, que pasa a A1 (notable alto) desde A2 (notable), así como la de su filial de consumo, Santander Consumer Finance, y, junto a Banca March, tiene la calificación más alta, superando en dos escalones a la de España, que cuenta con un notable bajo.

En el caso del BBVA, del que destaca la mejora de su rentabilidad, de su beneficio neto y el equilibrio que presenta entre generación interna de capital y una generosa política de dividendos, la calificación pasa de A3 (notable bajo) a A2 (notable), superando también la nota de España, al igual que CaixaBank, que pasa también de A2 a A3.

El Sabadell, del que la agencia de medición de riesgos crediticios destaca la mejora de su solvencia y de la calidad de sus activos y la reducción del riesgo, ha visto mejorada su calificación a A3 (notable bajo) de Baa1 (aprobado alto).

Bankinter es el único banco de los analizados al que Moody’s no ha elevado su calificación, que ha confirmado en A2, lo que le sitúa también por encima de la nota de España.

Unicaja sube del aprobado al notable

Unicaja es una de las entidades a las que Moody’s ha revisado más al alza su calificación, que ha pasado de Baa2 (aprobado) a A3 (notable bajo), al presentar ahora unos indicadores de solvencia más sólidos, mientras sigue reduciendo el volumen de sus exposiciones problemáticas y mejora su rentabilidad desde mínimos históricos.

La agencia de calificación crediticia también ha mejorado el ‘rating’ de Abanca a A3 desde Baa2, apoyada en unos niveles de capital y rentabilidad mejores de lo esperado.

Kutxabank también ve elevada su calificación de A3 (notable bajo) a A2 (notable), Ibercaja a A3 desde Baa1 (aprobado alto) y Banca March de A2 (notable) a A1 (notable alto), siendo con el Santander el único banco español que obtiene esa calificación.

Moody’s también ha mejorado las calificaciones de Caja Rural de Navarra, Cecabank y Eurocaja Rural, que han pasado de Baa1 (aprobado alto) a A3 (notable bajo).