Neinor cierra una ampliación de capital de 140 millones y Orion eleva su peso al 28,8 %

La promotora inmobiliaria Neinor Homes ha cerrado con sobredemanda una ampliación de capital por importe de 140 millones de euros a 17,73 euros, suscrita en su mayoría por su principal accionista Orion, que eleva su peso en la compañía al 28,8 % tras suscribir 100 millones de euros.

En conjunto, la oferta registró una demanda superior a los 550 millones de euros, casi cuatro veces el tamaño emitido, según ha apuntado este viernes en un comunicado.

Dado que cuenta con recursos comprometidos suficientes para completar la financiación de la opa por su competidora Aedas Homes, Neinor ha indicado que la ampliación de capital tiene por objeto reforzar el balance de la sociedad e incrementar su flexibilidad financiera de cara a las nuevas oportunidades de crecimiento a corto plazo que puedan surgir en el mercado residencial español.

En virtud de este aumento, que fue anunciado el pasado jueves, la promotora ampliará su capital social en un importe nominal de 45,7 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 8.900.190 títulos a un precio de 15,73 euros por acción.

Descuento en la ampliación de capital de Neinor

Este precio representa un descuento del 6,4 % sobre el precio de cotización de las acciones de la sociedad al cierre de la sesión bursátil del 22 de octubre (el día previo a la ejecución del aumento).

De las acciones emitidas, 6.357.279 han quedado suscritas por el fondo Orion, máximo accionista de Neinor, y las 2.542.911 restantes -40 millones de euros- por accionistas institucionales existentes de la sociedad.

Las nuevas acciones representan un 9,9 % del capital social de la sociedad antes del aumento y aproximadamente un 9 % del capital social posterior al aumento.

Neinor está inmersa en una opa para adquirir el 100 % de Aedas por más de 1.000 millones, la mayor operación corporativa del sector en la última década. La oferta representaba un precio de 24,48 euros por acción, posteriormente ajustado a 21,335 euros tras el pago del dividendo.

Castlelake, fondo de inversión estadounidense, sale del accionariado

Como parte de la operación, Castlelake, fondo de inversión estadounidense propietario del 79 % de Aedas Homes, saldrá de su accionariado.

En marzo de 2023, Neinor presentó su Plan Estratégico 2023–2027, que contempla una inversión total de 1.000 millones en nuevas adquisiciones de suelo, de los cuales 500 millones desplegará directamente por Neinor y los 500 millones restantes a través de socios estratégicos mediante su plataforma de gestión de activos.

Tras la operación de Aedas, la compañía ha ejecutado adquisiciones de suelo y operaciones corporativas por más de 2.700 millones. En conjunto, estas operaciones abarcan alrededor de 31.000 viviendas.

Neinor está participada en un 24,6 % por el fondo luxemburgués Orion European Real Estate y en un 20,4 % por Stoneshield Capital, fondo de inversión fundado por Felipe Morenés y Juan Pepa. En su accionariado también está presente el fondo israelí Adar Capital Partners con el 14,5 %.