Noviembre empieza plano para el IBEX 35 pese a la presión sobre Telefónica

El IBEX 35 ha cerrado este lunes plano, con una insignificante subida del 0,03%, tras la apertura negativa Wall Street tras empeorar la actividad manufacturera en Estados Unidos el mes pasado. Una jornada más la presión del dividendo y la incertidumbre abierta por su nuevo plan estratégico que presentará este martes, 4 de noviembre, han tensionado la cotización de Telefónica que pierde más de un 2%, siendo el segundo valor peor de los 35 del índice.

El principal indicador de la plaza nacional, el IBEX 35, ha subido 4,4 puntos, ese 0,03 %, hasta 16.037 puntos. En el año acumula unas ganancias del 38,31 %. En el resto de Europa, con el euro a 1,1529 dólares y una bajada del 0,07 %, subieron Fráncfort, el 0,73 %, y Milán, el 0,11 %. Perdieron Londres, el 0,16 %, y París, el 0,14 %.

La bolsa española empezaba el día alrededor del nivel del cierre del viernes, pero pronto despuntaba y se acercaba a los máximos históricos del cierre de 16.150 puntos alcanzados la semana pasada.

Esto sucedía después de que el índice Dow Jones de Industriales subiera el 0,09 % el viernes; el S&P 500, el 0,26 %, y el Nasdaq Composite, el 0,61 %.

En Asia, tanto Tokio como Seúl volvieron a registrar máximos histórico después de subir el 2,25% y el 2,78 %, respectivamente, mientras que Shanghái avanzó el 0,55 % y Hong Kong, el 0,97 %.

Buena apertura

La bolsa mantenía las ganancias y se situaba por encima de 16.100 puntos hasta la apertura de Wall Street. Se había conocido la caída de la actividad manufacturera en China el mes pasado y se mantenía en Francia, Alemania, el Reino Unido y la zona euro.

Las dudas de Wall Street en su apertura imponían el descenso de las ganancias de la plaza española.

La caída del 0,4 % del parqué neoyorquino al cierre nacional, después de que se conociera el descenso de la actividad manufacturera (ISM) en Estados Unidos el mes pasado, estuvo a punto de liquidar la subida de la plaza española al cierre de la sesión.

De los grandes valores solo subieron Repsol, el 0,54 %, y Banco Santander, el 0,24 %. Bajaron Telefónica, el 2,17 % (segunda mayor caída del IBEX); Inditex, el 0,9 % (quinta compañía por pérdidas de ese índice); BBVA, el 0,77 %, e Iberdrola, el 0,17 %.

Indra lidera las subidas del IBEX 35

Indra lideró las subidas del IBEX y de toda la bolsa con un alza del 5,4 % por si pudiera beneficiarse de la venta de parte de Navantia, en tanto que ACS avanzó el 3,02 %; Mapfre, el 2,87 %; IAG el 2,5 %, y Unicaja, el 1,45 %.

Destacó la caída del 2,62 % de Rovi, seguida por Telefónica, mientras que Fluidra cedió el 1,91 % y Cellnex, el 1,22 %.

En el mercado continuo se negociaron 1.229 millones de euros. Tras Indra sobresalió el alza del 5,3 % de Tubacex. Prosegur lideró las caídas al bajar el 5,12 %.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subió casi tres centésimas, hasta el 3,167 %, y la prima de riesgo terminó en 50,2 puntos básicos.

La onza troy de oro perdía el 0,11 % al cierre bursátil europeo y se negociaba a 3.998,61 dólares.

El bitcóin, por las ventas de participaciones de fondos cotizados vinculados a la criptomoneda, según el analista de mercados Adrián Hostaled, cedía el 3,23 %, hasta 106.435 dólares.