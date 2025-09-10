Oracle se dispara en bolsa más del 38% tras anunciar nuevos contratos multimillonarios

Las acciones del gigante tecnológico Oracle se han disparado un 38,15 % en la apertura de Wall Street de este miércoles tras anunciar la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre en la comunicación la víspera de sus resultados trimestrales.

Estas adjudicaciones revelaron una mayor presencia en la creciente carrera de la inteligencia artificial de lo que se creía anteriormente, según apuntan hoy los medios especializados.

El gigante de soluciones en la nube va camino de su mejor día en bolsa desde 1999 y se acerca rápidamente al billón de dólares de capitalización bursátil, de acuerdo con CNBC.

La compañía tecnológica anunció este martes que firmó cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes durante el trimestre que finalizó el 31 de agosto.

A pesar de cerrar su último trimestre por debajo de las expectativas de los analistas, Oracle reportó 455.000 millones de dólares en obligaciones de desempeño pendientes, un 359 % más que el año anterior.