Oro, a 4.550 dólares la onza, y plata, a 76 dólares, marcan récord

Los precios del oro y de la plata han revalidado máximos históricos este viernes al situarse la onza cerca de los 4.550 dólares, en el caso del metal amarillo, y superar los 76 dólares, en el de la plata.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 17:08 horas (16:08 GMT), la onza de oro ha tocado los 4.549,9 dólares, cuando subía en el entorno al 1,6 %. El precio del oro ha superado sus máximos históricos en varias ocasiones durante esta jornada.

La plata ha experimentado un comportamiento similar, ya que había alcanzado un nuevo máximo histórico en la primera parte de la sesión (75,63 dólares) y lo ha pulverizado en varias ocasiones. Su récord se sitúa ahora en 76,39 dólares por onza, a las 17:39 horas (16:39 GMT), cuando subía en torno al 6 %.

Posteriormente, los dos metales han perdido cierto fuelle y registran ganancias más ligeras, con lo que el oro se mueve en el entorno de los 4.538 dólares y la plata ronda los 76 dólares.

El oro sube el 71% en el año

El oro acumula un ascenso anual superior al 71 % cuando solo quedan tres sesiones para que termine 2025. El precio de la plata acumula un ascenso del 157 %.

El analista de iBroker, Antonio Castelo, ha señalado que el impulso de estos metales preciosos responde a que «el mercado descuenta un ciclo de recortes adicionales de tipos de interés en Estados Unidos (EE.UU.) para 2026».

A esto se añade que «el dólar encadena su peor año en casi una década, lo que potencia las materias primas denominadas en dólares», ha apostillado Castelo.

Otro de los motivos tradicionales que provocan su ascenso es que el oro y la plata actúan como valor refugio. Durante 2025, los inversores se han enfrentado a tensiones geopolíticas en Ucrania, Oriente Medio y, más recientemente, entre Venezuela y EE.UU.

Además, en este ciclo cobra especial relevancia la parte «puramente financiera del mercado», según ha afirmado el experto de iBroker.

Ante el atractivo de los metales los inversores se han decantado por comprar ETFs (fondos cotizados), futuros y productos apalancados, hasta el punto en que el 2025 se ha convertido en «el mayor flujo hacia ETFs de oro en al menos cinco años».

En el caso de la plata, además, el componente especulativo es «aún más intenso» y «las estimaciones apuntan a que los ETPs (productos negociables en bolsa) de la plata han incrementado sus posiciones en el entorno de los 100 millones de onzas solo en la primera mitad de este año», ha concluido Castelo.