Parón en el IBEX 35 a falta de Wall Street

El IBEX 35 ha cerrado este lunes prácticamente plano (+0,02%), con lo que sigue en niveles parecidos a los que cerró el pasado viernes, por debajo de los 15.000 puntos y por encima de los 14.900 puntos, en una sesión que no ha contado con la referencia de Wall Street, cerrado por la festividad del Día del Trabajo. Esta circunstancia ha llevado a los inversores a moverse con mucha cautela.

La Bolsa española ha sumado 3,6 puntos y ha terminado la sesión en los 14.939,4 enteros. En lo que va de año, el selectivo avanza el 28,84 %. En el resto de las principales plazas europeas han cerrado con avances tras unos datos de PMI manufactureros en la zona euro mejor de lo esperado al situarse en los 50,7 puntos, por encima de la lectura preliminar de 50,5. Además, la tasa de desempleo en la eurozona desciende hasta el 6,2 % en julio.Fráncfort ha ganado el 0,57 %; Milán, el 0,51 %; Londres, el 0,10 %; y París, el 0,05 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha sumado el 0,29 %.

Además, los mercados del Viejo Continente siguen pendientes de las novedades arancelarias después de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos (EE.UU.) declarara ilegales los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

De momento, los aranceles seguirán vigentes hasta mediados de octubre ya que el dictamen pretende dar tiempo a una posible apelación del Gobierno de Trump ante la Corte Suprema de Justicia.

En Asia, los principales mercados han cerrado en tono mixto. Tokio perdió el 1,24 %, mientras que Hong Kong sumó el 2,15 % y Shanghái, el 0,46 %.

Telefónica, con un 1%, lidera las ganancias en el IBEX 35

Telefónica ha liderado los avances (1,03 %), seguida de Acerinox (0,85 %) y Repsol (0,79 %), mientras que Solaria ha sido el valor más bajista (-4,34 %) junto con Amadeus, que ha perdido el -3,85 % tras una rebaja de recomendación.

De los grandes valores, BBVA ha sumado el 0,71 % y Santander, el 0,48 %; mientras que Iberdrola ha perdido el 0,96 % e Inditex, el 0,07 %.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,349 % con la prima de riesgo en los 60,1 puntos básicos.

En las divisas, el euro repunta el 0,16 % hasta los 1,1705 dólares.

Respecto a las materias primas, el precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, suma el 0,07 % y cotiza en los 68,17 dólares.

El precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, está cerca de sus máximos históricos y sube el 0,82 % hasta los 3.476,20 dólares.

Por su parte, la plata ha marcado máximos de 14 años al alcanzar los 40,759 dólares a las 10:44 horas (8:44 GMT). Al cierre de los mercados europeos, su precio repuntaba el 2,41 % hasta los 40,67 dólares.

En el mercado de criptoactivos, el bitcóin, la criptodivisa más conocida, cede el 0,35 % hasta los 108.742 dólares.