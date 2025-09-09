Pequeño avance del IBEX 35 por encima del 15.000

Al IBEX 35 le cuesta en estos momentos de mercado moverse con agilidad por encima de los 15.000 puntos. No los pierde, pero tampoco ha conseguido despegarse de ese nivel tras un pequeño avance del 0,14%. El caos político en Francia y datos económicos que no terminan de acompañar a la dinámica bursátil se hacen mella en el ánimo comprador de los inversores en renta variable.

La Bolsa española ha subido 21,7 puntos y ha terminado la jornada en 15.023,9 enteros. En lo que va de año avanza el 29,57 %. En el resto de Europa, salvo en Fráncfort, que se ha dejado un 0,37 %, se imponían los avances. Milán ha sumado el 0,68 %; Londres, el 0,23 % y París, el 0,19 %. El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha subido el 0,11 %.

Los mercados europeos siguen de cerca la crisis política en Francia después de que el primer ministro, François Bayrou, perdiera la moción de confianza que había convocado en el Parlamento para verificar el apoyo que tenía su plan de recortes de 44.000 millones de euros para afrontar la deuda pública francesa, que supone el 113 % del PIB, y a la espera de que el presidente galo, Emmanuel Macron, nombre a un sustituto.

Crisis política en Francia

La crisis política en Francia ha hecho que la atención se centre también en la deuda. Su prima de riesgo ha llegado a superar a la de Italia, al tocar los 81,5 puntos básicos, lo que ha situado a la francesa como la peor de la eurozona.

El selectivo abría con una leve subida del 0,04 %, pero en los primeros compases de la sesión ha cambiado la tendencia para cotizar en negativo. Las caídas han sido la tónica generalizada en la mayor parte de la jornada y en el último tramo la bolsa española ha optado por los avances con una apertura de Wall Street en tono mixto.

Sabadell lidera los avances en el IBEX 35

Sabadell ha liderado los avances con una subida del 1,76 %, seguido de Repsol, que ha rebotado el 1,39 % tras el repunte del precio del petróleo, y Merlin Propertis, que ha sumado el 1,28 %. Sin embargo, Solaria (-8,36 %), Acciona Energía (-2,19 %) y Fluidra (-1,92 %) han sido los títulos más bajistas.

De los grandes valores, BBVA ha ganado el 1,05 %; Santander, el 0,41 %; Telefónica, el 0,68 % e Iberdrola ha terminado en plano. Sin embargo, Inditex se ha dejado el 0,51 % un día antes de presentar resultados.

En las divisas, el euro cede el 0,34 % hasta los 1,1723 dólares.

Respecto a las materias primas, el precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, suma el 1,59 % y cotiza en 67,07 dólares.

El precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, continúa su escalada y este martes ha marcado nuevos máximos históricos al alcanzar los 3.674,27 dólares. Al cierre de los mercados europeos cotiza en 3.640,97 dólares tras sumar el 0,14 %.

En el mercado de criptoactivos, el bitcóin, la criptodivisa más conocida, cae el 0,75 % hasta los 111.143 dólares.