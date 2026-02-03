Planicie en el IBEX 35 tras el récord por encima del 18.100

El IBEX 35 ha cerrado este martes prácticamente plano (sube el 0,02%) en la jornada posterior al récord histórico por encima de los 18.100 puntos. Gana unos insignificantes cuatro puntos. Cierra a 18.119,2 enteros. En lo que va de año, acumula una subida del 4,69 %.

En los parqués europeos, con el euro intercambiándose a 1,1812 dólares tras subir un 0,18 % frente a la divisa estadounidense, las plazas han cerrado en negativo, a excepción de Milán, que ha ganado el 0,9 %: Londres ha perdido el 0,26 %; Fráncfort el 0,07 %; y París, el 0,02 %.

Pese a las fuertes ganancias de la mañana y que le han permitido a la Bolsa española firmar un nuevo máximo histórico intradía en 18.271,70 puntos, el selectivo nacional ha ido perdiendo fuerza a lo largo de la sesión y finalmente ha cerrado prácticamente plano, pero con el suficiente avance como para encadenar un nuevo máximo al cierre por tercera jornada consecutiva.

Entre los eventos macroeconómicos más relevantes, estuvo la pérdida de 270.782 afiliados al mercado laboral en el mes de enero y la desaceleración de la inflación francesa (-0,3 %).

Wall Street

Al otro lado del Atlántico, Wall Street abrió mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,03 %, a pesar de algunas caídas causadas por la publicación de resultados trimestrales de algunas compañías que no cumplen con las expectativas del mercado.

Al cierre de los mercados en Europa, el Nasdaq cedía el 1,29 %; seguido del S&P500 (-0,47 %) y Dow Jones de Industriales, que perdía el 0,08 %.

Dentro de los grandes valores de la Bolsa española, Iberdrola se ha revalorizado un 0,56 %, seguido de BBVA (0,55 %), Telefónica (0,46 %); y Santander, que ha subido un 0,34 %.

Indra cae en el IBEX 35 más del 8% y Amadeus más del 6%

Las mayores caídas del IBEX 35 las han encabezado Indra, al dejarse el 8,45 %; seguida de Amadeus, que ha perdido el 6,01 %; y Unicaja Banco, con un retroceso del 4,91 %, afectada por la recogida de beneficios tras presentar resultados.

Por otro lado, Amadeus, el proveedor de agencia de viaje, «confirma su mal arranque de año confirmándose como el peor valor del selectivo».

En el mercado de deuda, el interés del bono español a diez años ha terminado en el 3,254 %, mientras que la prima de riesgo respecto al bono alemán se ha situado en los 36,6 puntos básicos al cierre de la negociación bursátil.

En esta sesión, las materias primas se han recuperado de las pérdidas de los dos últimos días, en tanto que el oro sube con fuerza el 6,64 %, hasta situarse el precio de la onza en 4.971 dólares, mientras que la plata sube el 11,47 %, hasta los 88,36 dólares.

El bitcoin subía al cierre de mercado un 2,63 %, hasta los 76.649 dólares.

Por su parte, el petróleo registraba una subida del 0,86 % tras las caídas de ayer. De este modo, el crudo Brent, de referencia en Europa, sube hasta los 66,87 dólares el barril,.

Por su parte el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., avanza el 2,1 %, hasta los 63,5 dólares.