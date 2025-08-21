Marc Murtra, presidente de Telefónica, durante la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de abril de 2025 en Madrid.

¿Qué ha pasado con Telefónica en la Bolsa?

Telefónica ha bajado el 4,81 % en bolsa este jueves y ha liderado los descensos de la Bolsa española después de conocerse la renovación en 2024 del contrato de su red 5G con Huawei y ante los rumores de una posible ampliación de capital.

Los títulos de la empresa de telecomunicaciones han bajado 0,235 euros, ese 4,81 % y han cerrado en 4,65 euros, como la mayor caída de la Bolsa española. En lo que va de año, la compañía se revaloriza el 24,08 %.

Telefónica ha roto una racha de seis jornadas consecutivas de ascensos en bolsa.

Este jueves se ha conocido que la teleco, bajo la presidencia de José María Álvarez Pallete, renovó en 2024 y hasta 2030 con Huawei el contrato del núcleo (core) de su red 5G destinado a clientes individuales, aunque las fuentes de Telefónica consultadas por EFE han declinado hacer declaraciones al respecto.

Aunque, fuentes del mercado han recalcado que esta renovación se realizó en 2024, a pesar de que la compañía española está reduciendo la presencia de Huawei dentro de la empresa de telecomunicaciones. Huawei está vetada en muchos sitios como en Estados Unidos o ha recibido advertencias de seguridad como las de la Comisión Europea por sus estrechas relaciones y vínculos con el gobierno comunista chino.

Rumores sobre una ampliación de capital de Telefónica

Por otro lado, se han conocido rumores sobre una posible ampliación de capital por parte de la compañía.

Según ha explicado el analista de mercados Javier Cabrera, esta ampliación de capital «entraría dentro de la lógica que parece que seguirá su próximo plan estratégico».

Para el experto, la compañía se «centrará» en ampliar negocio en mercados clave como Alemania, España y Brasil.

«Aunque ha vendido negocios en Latinoamérica, las dificultades que está teniendo para incrementar su flujo de caja libre podrían llevarle a ampliar capital para las nuevas inversiones de los próximos años», ha añadido Cabrera.