Récord por la mínima del IBEX 35

El IBEX 35 ha subido este martes un 0,14 % y ha terminado la sesión de la víspera de Nochebuena en 17.182,8 puntos, un nuevo máximo histórico de cierre, con el que supera por 13 puntos, el 0,075%, los 17.169,8 puntos que alcanzó el pasado viernes.

En una sesión muy volátil, que ha ido de menos a más, el principal índice, el IBEX 35, ha llegado a situarse en 17.203,2 puntos, cerca del máximo intradía logrado también el pasado viernes, cuando alcanzó los 17.218,3 puntos. En el año, el IBEX acumula ganancias que ya superan el 48 %.

Las bolsas europeas, salvo París que ha cerrado con una caída del 0,21 %, también han terminado con moderados avances, que han sido del 0,24 % para Londres; del 0,23 % para Fráncfort; y del 0,03 % para Milán. El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha subido un 0,10 %.

La Bolsa de Nueva York, que abrió con un comportamiento casi plano pero mixto, se inclina por leves subidas, que son del 0,42 % para el Nasdaq; del 0,28 % para el S&P 500; y del 0,15 % para el Dow Jones de Industriales, tras conocer un esperado dato del PIB, que creció un 1,1 % en el tercer trimestre respecto al segundo.

Sabadell descuenta dividendo en el IBEX 35

Las mayores subidas al término de la sesión han sido para Solaria, del 2,55 %; seguida de Naturgy, con el 1,12 %; Iberdrola, con el 0,86 %; Unicaja, con el 0,80 %; y Caixabank, con el 0,77 %.

El BBVA, por su parte ha cerrado con una caída del 0,05 %; y el Sabadell del 0,86 % al cotizar ex dividendo, ya que, sin ese, efecto hubiera logrado un avance del 1,24 %.

Las acciones del Sabadell han descontado este martes su último dividendo del año, ya que el próximo lunes 29 abonará a sus accionistas una retribución de 0,07 euros brutos, como anunció en plena opa del BBVA.

Las mayores pérdidas la han registrado Puig, con el 1,86 %; seguida de Ferrovial, con el 1,53 %; Grifols, con el 1,27 %; y Amadeus, con el 1,08 %.

En el mercado continuo, con subidas superiores a Solaria (2,55 %); se han situado Nueva Expresión Textil, con el 3,42 %; y Nyesa, con el 2,70 %.

Oro y plata, en máximos

El euro se aprecia el 0,11 % respecto al dólar y se cambia a 1,17 unidades.

Los metales preciosos han registrado nuevos máximos durante la sesión. En el caso del oro, tras llegar a los 4.497,7 dólares por onza, al cierre de la sesión registraba un avance del 0,81 % y se situaba en 4.479,39 dólares.

La plata, impulsada por el metal dorado, ha renovado también sus máximos y ha superado los 70 dólares. A la hora de cierre de los mercados europeos, subía el 2,70 % y se situaba en 70,90 dólares por onza.

El petróleo registra moderados avances, que en el caso del Brent, de referencia en Europa, son del 0,05 %, hasta 62,12 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), referente en EE.UU., sube el 0,10 %, hasta los 58,07 dólares el barril.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años se muestra estable, en el 2,860 %, y la del español sube hasta el 3,284 %.

El bitcóin registra una caída del 0,61 % y se queda en 87.692 dólares.