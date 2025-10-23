Renta 4 Gestora: “Tres titanes obligados a entenderse. IA, deuda pública y tipos»

Los gestores de Renta 4 confían en la evolución alcista de los mercados hasta 2026

En una mesa de expertos compuesta por Javier Galán, Director de Inversiones de Renta Variable; Ignacio Victoriano, Director de Inversiones de Renta Fija; y Miguel Jiménez, Director de Fondos Mixtos, los gestores de Renta 4 han analizado temas como el impacto de la inteligencia artificial en los mercados, las estrategias de inversión en renta fija en un contexto de elevado endeudamiento de los países desarrollados, y las políticas de tipos de los distintos bancos centrales, así como su posible impacto en las carteras de los inversores.

Los gestores de Renta 4 prevén una continuación positiva en la evolución de los mercados, una tendencia que esperan se prolongue hasta 2026. No obstante, advierten que dicha evolución dependerá en gran medida del conflicto entre China y Estados Unidos y de la situación política global.

Asimismo, se ha debatido sobre el aumento de la deuda pública en los países desarrollados, destacando que, por el momento, no representa un problema relevante, y que constituye una parte importante y permanente del crecimiento de las distintas economías.

https://youtu.be/hFoc9U_tcJY