Riquelme y altos directivos comprar acciones de Cox entre 10,20 y 10,77 euros

El presidente ejecutivo de la empresa de renovables Cox, Enrique Riquelme, así como altos directivos y otros consejeros de la multinacional de agua y energía han adquirido acciones de la compañía por un importe conjunto superior a los 300.000 euros, como han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En total, han comprado 29.949 títulos a precios entre los 10,20 y los 10,77 euros/acción, según ha informado Cox este viernes en una nota, donde asegura que las operaciones muestran la «confianza» de los máximos responsables de la firma en su estrategia y crecimiento, y detalla que Riquelme ha adquirido más de 13.500 títulos.

Estas adquisiciones se han producido tras la presentación de los resultados financieros del primer semestre, que arrojaron ingresos récord, y después del reciente anuncio de la operación de compra de Iberdrola México por 4.200 millones de dólares.

Dicha transacción, además de ser una operación transformacional para la compañía, posibilita que Cox adelante tres años el cumplimiento de su plan estratégico.

De acuerdo con la multinacional de agua y energía, la compra de Iberdrola México consolida igualmente su compromiso con los inversores y con la hoja de ruta definida, basada en una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico y creación de valor sostenible en las regiones en las que opera.

Riquelme, presidente de Cox, invierte unos 140.000 euros

Entre las compras conocidas este viernes destaca la realizada por Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, que ha invertido 140.003 euros para adquirir 13.541 acciones a un precio de 10,34 euros/título.

Todas las operaciones se han comunicado debidamente a la CNMV y se han llevado a cabo conforme a la normativa vigente y a las políticas internas de Cox.

Los principales accionistas de la compañía son Enrique Riquelme, con el 65,02 % del capital; Alberto Zardoya, con el 14,117 %; Corporación Cunext, que posee el 5,149 %, y AMEA Power, con un 3,773 %.