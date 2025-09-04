Rovi sube en bolsa después de que su competido Sanofi se desplome un 9%

Las acciones de Laboratorios Rovi continúan al alza y se disparan este jueves en torno al 5% después de que su competidor Sanofi se desplomara en torno al 9 % en el Euro Stoxx50.

Los títulos de Rovi son los que más suben del IBEX 35, un 4,56 %, y se sitúan en 60,8 euros. En lo que va de año ya solo pierden un 1,77 %, gracias sobre todo a que en el último mes se han revalorizado un 14,7 %.

La fuerte subida de Rovi impulsa a la Bolsa española, que ha ampliado sus ganancias respecto a la apertura y sube un 0,57 %, hasta los 14.874 puntos.

Según analistas de XTB, las acciones de Rovi captan la confianza de los inversores y se dispara el volumen de negociación después del «colapso» de uno de sus principales competidores en Europa, Sanofi.

A pesar de que Sanofi ha anunciado unos buenos resultados sobre un fármaco experimental, los inversores le han retirado su confianza, lo que está llevano a caer la acción un 9 %, ya que los expertos avanzan que los fármacos de sus competidores son más efectivos.

En las primeras horas de sesión, el volumen de negociación de las acciones de Rovi ha llegado a cuadruplicarse.

Según los mismos analistas, la proyección de la cartera de fármacos de Rovi y el aumento en sus capacidades de fabricación a terceros se posicionan como la base sólida de crecimiento para el futuro de la compañía.

Han señalado que las expectativas sobre un menor coste de la materia prima necesaria para la producción de heparinas, el principal producto de la compañía, ha asentado el optimismo en la cotización de sus acciones y las expectativas alcistas, impulsando sus títulos.