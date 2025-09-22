Sánchez se reúne en Nueva York con la banca de inversión, que en España llama fondos buitres

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este lunes una reunión con representantes de firmas financieras estadounidenses para trasladarles el potencial de España y el papel que considera que tiene el país como motor económico de Europa. Según Moncloa, que no ha informado de nivel de los representantes que asistieron al encuentro, Sánchez ha estado reunido con parte de la mayor banca de inversión del mundo como Brookfield, Bank of New York Mellon, Carlyle, Citi, Goldman Sachs, Invesco, Providence y Soros Fund Management.

Estas entidades administran los mayores fondos de inversión del plantea y aquí en España Sánchez y su Gobierno los desprecian catalogándolos como de fondos buitres y especulativos, a los que se les quiere poner freno, por ejemplo, en el mercado inmobiliario o en la construcción de nuevos centros de datos con multitud de trabas y exigencias administrativas, sin olvidar el impuesto a la carta que tiene fijado para el sector bancario.

Moncloa destaca una reunión de Sánchez con Larry Fink, presidente de BlackRock, la mayor gestora del mundo que tiene el 7% tanto del BBVA como del Sabadell, lo que le convierte en pieza clave en la opa ‘intervenida’ del Gobierno

Tras esta reunión, Sánchez tiene previsto otro encuentro con Larry Fink, presidente de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, y con quien el jefe del Gobierno español se ha reunido ya en varias ocasiones. Sin duda, Fink, donde BlackRock cuenta con el 7% tanto del BBVA como del Sabadell, aprovechará la oportunidad para preguntarle por el injerencia política del Gobierno en la opa y como que el gobierno español, u otros cambios producidos en otras empresas donde participa la mayor gestora del mundo como fue el relevo en la presidencia de Telefónica.

También le indagará sobre le plan de inversiones de Aena diseñado por el Ejecutivo y que tanto daño ha hecho a la cotización y, por tanto, al más del 4% del capital que tiene BlackRock, en Aena, que junto a Amancio Ortega, fundador y máximo accionista de Inditex, son los dos los mayores inversores en el gestor de aeropuertos después del Estado, que cuenta con el 51%

Sánchez llegó en la tarde del domingo a Nueva York para asistir al inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y participar en diversos actos organizados, todos ellos de carácter menor, en ese marco. Ninguno de ellos será con la Administración de Donald Trump. Tampoco asistirá a la recepción que ofrece el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los representantes de todos los países del mundo que asisten a la Asamblea General de la ONU.