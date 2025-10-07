Sigue el goteo a la baja del IBEX 35 desde los máximos anuales

El IBEX 35 ha continuado hoy a la baja por segundo día consecutivo después de que el pasado viernes tocase máximos anuales. En la jornada de este martes ha perdido este martes el 0,19%, con Repsol como el valor más castigado entre los grandes del índice.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha bajado 29,7 puntos, ese 0,19 %, hasta 15,527 puntos. En el año gana todavía el 33,91 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1675 dólares y una depreciación del 0,31 %, solo bajó Milán, el 0,17 %, mientras que Londres ganó el 0,05 %; París, pese a la situación política francesa, el 0,04 %, y Fráncfort, el 0,03 %.

La bolsa española empezaba el día con pequeñas pérdidas a pesar de que predominaron las subidas en Wall Street el lunes, con algunos de sus índices más relevantes en máximos históricos.

Wall Street

Así, el índice Dow Jones de Industriales cayó el 0,14 %, mientras que el S&P 500 subió el 0,36 %, hasta el máximo históricos de 6.740 puntos, y el Nasdaq Composité avanzó el 0,71 % y terminó en el récord de 22.941 puntos. Habían aprovechado el acuerdo entre AMD y OpenAI, así como la compra de Comerica por Fifth Third Bancorp.

Se había conocido la caída del 0,8 % de los pedidos de fábrica de Alemania en agosto.

En Asia, con las plazas chinas cerradas por festivo, Tokio subió el 0,01 % y registró un nuevo máximo histórico.

Sin embargo, la bolsa cambiaba rápido de tendencia y llegara a superar los 15.600 puntos antes de media sesión.

Al final de la sesión, la bajada de la banca (0,85 % de media) y de algunas energéticas, así como la caída del 0,21 % de Wall Street (había abierto con una subida del 0,3 %) determinaron el retroceso del mercado nacional. El barril de petróleo Brent bajaba el 0,24 %, hasta 65,31 dólares.

Repsol pierde más del 2% en el IBEX 35

De los grandes valores ha destacado la caída del 2,16 % de Repsol (cuarta mayor del IBEX), en tanto que Banco Santander ha perdido el 1,1 %; BBVA, el 0,74 %; y Telefónica, el 0,02 %. Subieron Inditex, el 0,85 %, e Iberdrola, el 0,71 %.

Las mayores caídas del IBEX y de la bolsa han correspondido a Naturgy (-4,08 %) tras anunciar que colocará en el mercado el 3,5 % de su capital que tenía en autocartera, en tanto que Solaria cedió el 4,06 %.y Rovi bajó el 2,64 %, seguida de Repsol y de Cellnex, con un retroceso del 1,76 %.

Indra presidió las subidas del IBEX (2,58 %) tras conseguir un contrato con Metro de Londres, mientras que Puig avanzó el 1,65 % por las previsiones favorables de LVMH, Acerinox ganó el 1,6 %, Fluidra, el 1,2 %, y Ferrovial, el 1,18 %.

En el mercado continuo se intercambiaron acciones por un importe de 1.231 millones de euros. Tras Naturgy y Solaria destacó la caída del 3,88 % de Duro Felguera, mientras que Atrys Health encabezó las subidas (7,99 %).

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo se mantuvo en el 3,253 % al cierre y la prima de riesgo con Alemania subió a 54,6 puntos básicos.

La onza troy de oro, que había registrado el máximo histórico intradía de 3.991,08 dólares antes del cierre bursátil, se negociaba a esta hora a 3.984,43 dólares con un alza del 0,53 %.

El bitcóin, que ayer alcanzó un récord en 126.251 dólares, subía el 0,18 % y se negociaba a 122.159 dólares.