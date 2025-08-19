La presidenta del BCE, Christine Lagarde, que no se sabe muy bien si también viajará por Europa en tren o la hará en avión. debido a su privilegiada situación.

¡Todos al tren! la nueva orden del BCE a sus funcionarios

El Banco Central Europeo (BCE) obliga a su personal a viajar en tren en viajes de negocio si se desplaza en Alemania, a Amsterdam, Basilea, Bruselas y París y sólo permite volar a estos destinos «en casos excepcionales».

Esta es una de las medidas que el BCE, cuya sede está en la ciudad alemana de Fráncfort, ha tomado para reforzar su objetivo de reducir las emisiones de carbono de los viajes de negocio, según la Declaración Medioambiental del BCE de 2025, publicada este martes.

El BCE ha actualizado sus normas internas de viajes para ampliar los destinos internacionales predeterminados a los que el personal debe viajar en tren.

«Por lo tanto, el personal del BCE debe viajar en tren a todos los destinos en Alemania, Amsterdam, Basilea, Bruselas y París», según la declaración.

«Los viajes aéreos sólo se permiten en casos excepcionales», añade el BCE.

Los viajes de los funcionarios del BCE en Alemania, a Amsterdam, Basilea, Bruselas y París deberán ser obligatoriamente en tren

La Declaración Medioambiental de 2024 decía que el BCE iba a revisar las normas internas de viajes para hacer que viajar en tren fuera la opción predeterminada dentro de Alemania y para ciertos destinos internacionales.

Las actividades de viajes se mantuvieron relativamente estables en 2024 respecto a 2023.

La distancia total recorrida por el personal del BCE aumentó en 2024 un 3,7 %, hasta 26.025.997 kilómetros respecto al año anterior.

Esta cifra es un 35 % más baja que los niveles registrados en 2019, antes de la pandemia de coronavirus.

Las emisiones de carbono asociadas con los viajes de negocio siguieron una tendencia similar y subieron algo respecto a 2023, pero se sitúan muy por debajo de los niveles de 2019. En los viajes de negocio del personal del BCE llegaron en 2024 a 9.134,5 toneladas de CO2e (CO2 y otros gases de efecto invernadero equivalente), un 4,6 % más que en 2023 y un 28,6 % menos respecto a 2019.

Las emisiones relacionadas con la aviación suponen la mayor contribución y representan un 93 % de todas las emisiones de los viajes de negocio del personal del Banco Central Europeo en 2024.