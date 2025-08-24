Tras Powell, los mercados esperan ahora al PCE estadounidense

Los mercados bursátiles y financieros estarán pendientes la próxima semana de la publicación de datos de inflación y de confianza, así como del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) en Estados Unidos, que influirá en las posibilidades de una rebaja de los tipos de interés en este país, una expectativa muy abierta entre los inversores tras las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el encuentro de los principales bancos centrales mundiales en Jackson Hole. La reacción de los mercados a esas palabras fueron de subidas, que en el caso del IBEX 35 español provocaron su mejor momento desde el año 2007.

El martes, se conocerán los datos de confianza del consumidor estadounidense de la Conference Board.

Resultados de Nvidia, una de las claves de la semana para los mercados

De cara a la jornada del miércoles, en la que no habrá demasiados datos macroeconómicos de relevancia, los resultados de la tecnológica Nvidia serán el plato fuerte.

El jueves los inversores estarán pendientes de conocer el crecimiento de la economía estadounidense durante el segundo trimestre, que, aunque se trata de una revisión «será relevante, ya que un mal dato impactaría sin duda en el mercado», ha señalado Cabrera.

Asimismo, en EE. UU. las nuevas peticiones de subsidio por desempleo serán «muy seguidas por las señales que pueden dar sobre posibles medidas de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (banco central), según Hans-Jörg Naumer.

El viernes, los datos de la inflación ligada al consumo personal de los estadounidenses (PCE) acapararán todas las miradas de los mercados internacionales, por ser uno de los datos más relevantes de la semana.

Se publicarán también datos de inflación adelantados en varios países de Europa donde, parece que la estabilidad alrededor del 2% se está asentando en la mayoría de los países, aunque con excepciones, como es caso de España.