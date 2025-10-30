Tras los récords, el IBEX 35 cede el 0,68%

El IBEX 35 ha bajado el 0,68 % este jueves pero ha conservado el nivel de 16.000 puntos, afectada por la recogida de beneficios y la caída de la mayoría de los grandes valores y los bancos. Caídas importantes superiores al 2% para varios grandes valores del IBEX 35, como Inditex o Banco Santander.

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, después de seis sesiones consecutivas al alza ha perdido 109,8 puntos, ese 0,68 %, hasta 16.040,3 puntos. En el año gana el 38,34 %.

La subida del 0,5 % de Wall Street al cierre español y después de abrir con una caída moderada permitía a la Bolsa nacional reducir sus pérdidas en esta jornada. El barril de petróleo Brent bajaba el 0,02 %, hasta 64,91 dólares.

De los grandes valores solo ha subido Repsol, el 0,53 %, mientras que Inditex ha bajado el 2,74 % (segunda mayor caída del IBEX); Banco Santander el 2,56 % (tercer puesto por pérdidas de ese índice), BBVA el 1,71 %, Telefónica el 0,69 % e Iberdrola el 0,4 %.