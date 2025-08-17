Tras Trump y Putin, los mercados miran esta semana a Jakson Hole

Los mercados financieros estarán pendientes la próxima semana, tras los escasos resultados de la reunión entre Trump y Putin, de la publicación de los datos adelantados de actividad (PMI) en los sectores servicios y manufacturero de agosto de muchos países y de la reunión anual de los banqueros centrales en Jackson Hole (Wyoming).

La semana arrancará con la publicación de datos «menores», como la balanza comercial de la zona euro y de España del mes pasado.

El martes se conocerán las estadísticas de permisos de construcción e inicios de construcción de viviendas en Estados Unidos en julio o la evolución prevista del PIB estadounidense en el tercer trimestre, según la Reserva Federal de Atlanta.

Además, tomarán decisiones sobre los tipos de interés en Nueva Zelanda y China, y se publicarán los precios de producción de Alemania del mes pasado.

Relevancia especial podrían tener ese día las actas de la última reunión de la Reserva Federal, celebrada a finales de julio y en la que mantuvo los tipos de interés entre el 4,25 % y el 4,5 %, que para Renta4 Banco «podrían aportar nuevas pistas sobre la magnitud y el calendario de los próximos recortes de tipos».

Jackson Hole, una reunión determinante para los mercados

El jueves estará condicionado por el comienzo de la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole (Wyoming), donde se reúnen los responsables de todos los grandes bancos centrales del mundo, los que marcan la política monetaria, es decir, el nivel de los tipos de interés, determinante para los mercados.

También se publicarán los datos de actividad adelantados de agosto (PMI) en los sectores manufacturero y de servicios en muchos países asiáticos, europeos y la zona euro (donde «permitirán evaluar el pulso» de la economía en un contexto de desaceleración, según Renta4) y en Estados Unidos (EE.UU.).

El PMI compuesto se situó en la zona euro en julio en 50,9 puntos y en el Reino Unido en 51,5 puntos, con lo que el dato de agosto serviría «para determinar las primeras implicaciones del acuerdo comercial entre EE.UU. y la Unión Europea», según Selfbank.

Por su parte, el dato estadounidenses podría «determinar el grado de dinamismo de la actividad tras entrar en vigor los nuevos aranceles de EE.UU. el pasado 7 de agosto».

En este país también se conocerán el jueves las peticiones semanales de subsidios de desempleo o los datos de ventas de viviendas de segunda mano de julio.

Powell comparece en Jackson Hole

El último día hábil de la semana para los mercados se publicará el IPC japonés de julio (el mes anterior subió al 3,3 %), la segunda estimación del PIB del segundo trimestre de Alemania (en la primera lectura se contrajo el 0,1 %), las ventas minoristas del Reino Unido de julio y comparecerá el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la reunión de Jackson Hole.

Continuará esta semana la presentación de resultados empresariales y en Europa publicarán sus cuentas Medtronic, FLSmidth&Co y Aegon y en Estados Unidos Home Depot, Estee Lauder , Keysight Technologies, Target, Lowe’s, TJX, Nordson, Walmart, Intuit y Workday. También la australiana BHP