Un respiro para el IBEX 35 de la mano del Santander

Tras tres sesiones consecutivas a la baja, donde el IBEX 35 pasó de superar los 15.400 puntos a estar a puntos de perder los 15.000, hoy, jueves, la Bolsa española ha respirado y ha conseguido un modesto avance del 0,34%, bajo la excusa de una revisión al alza del PIB estadounidense, aunque el verdadero motivo de esa subida hay que buscarlo en el Banco Santander que ha ganado por encima del 2%.

El IBEX 35 ha sumado 50,5 puntos y ha cerrado la sesión en los 15.071,4 enteros. En lo que va de año, el selectivo avanza el 29,98 %. En el resto de Europa, los principales mercados han cerrado en tono mixto con avances del 0,24 % para París y del 0,23 % para Milán. Londres se ha dejado un 0,42 % y Fráncfort ha terminado muy plano, abajo un 0,03 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha sumado el 0,07 %.

Este jueves se han publicado las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) de julio, donde todos los miembros del Consejo de Gobierno estuvieron a favor de mantener los tipos de interés en el 2 %.

Además, el Consejo consideró que en septiembre podrá ver mejor cómo afectan a la economía de la zona los aranceles, las guerras y la apreciación del euro.

En la agenda del día, se ha conocido el sentimiento económico de la zona euro, que bajó ligeramente en agosto al situarse en 95,2 puntos, cinco décimas menos que el mes anterior.

Revisión del PIB

En Estados Unidos, el PIB del segundo trimestre creció un 0,8 % respecto al trimestre anterior, mientras que a ritmo anualizado, la economía estadounidense se expandió un 3,3 %, tres décimas por encima de la lectura inicial.

Por otro lado, las peticiones semanales de subsidio al desempleo en Estados Unidos cayeron en 5.000 hasta las 229.000 en la semana cerrada el pasado 23 de agosto.

En este escenario, Wall Street ha abierto en positivo, aunque en las primeras horas de negociación se muestra con indefinición en una jornada con el foco de atención puesto en la cotización de Nvidia tras presentar resultados en la víspera. Aunque en la apertura, los títulos de la tecnológica cedían aproximadamente el 2 %, al cierre de los mercados europeos, las caídas se reducían al 1,18 %.

En Asia, los principales mercados han cerrado en tono mixto. Tokio sumó el 0,73 %; Shanghái, el 1,14 %; y Seúl, el 0,29 %; mientras que la Bolsa de Hong Kong bajó el 0,81 %.

El Santander lidera las subidas en el IBEX 35

Santander ha liderado las subidas con un avance del 2,13%, seguido de Solaria (1,72 %) y Rovi (1,48 %), mientras que Acciona Energía (-0,84 %), Enagás (-0,74 %) y Logista (0,71 %) han sido los valores más bajistas.

De los grandes valores, BBVA ha ganado el 0,16 %, mientras que Telefónica se ha dejado el 0,89 %; Inditex, el 0,41 %; e Iberdrola, el 0,15 %.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,292 % con la prima de riesgo en los 59,7 puntos básicos.

En las divisas, el euro repunta el 0,23 % hasta los 1,1665 dólares.

Respecto a las materias primas, el precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, cae el 0,44 % y cotiza en los 67,75 dólares.

El precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, sube el 0,26 % hasta los 3.406 dólares.

En el mercado de criptoactivos, el bitcóin, la criptodivisa más conocida, suma el 0,25 % hasta los 112.703 dólares.