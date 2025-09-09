Unicaja ha sido incluido en el índice bursátil Stoxx Europe 600

Unicaja ha quedado incluido en el índice bursátil Stoxx Europe 600, uno de los principales indicadores de referencia del mercado europeo. La incorporación será efectiva a partir del 22 de septiembre de 2025.

El Stoxx Europe 600 agrupa a las 600 compañías con mayor capitalización bursátil ajustada por su “free float” o capital flotante de 17 países europeos y forma parte de la familia de índices de referencia STOXX.

La entrada de Unicaja en este índice se basa en los datos de capitalización de la compañía a cierre de agosto, supone un reconocimiento al posicionamiento de la entidad en los mercados y refuerza su visibilidad ante la comunidad inversora internacional.

La capitalización del banco, que también está presente en el IBEX 35 español. ha experimentado un fuerte incremento en los últimos 18 meses, pasando de 2.363 millones de euros a cierre de 2023, a 3.276 millones en 2024, y 6.095 millones de euros a cierre de agosto, con una subida del 158% en este periodo.

Esta incorporación permite a Unicaja reforzar su presencia en índices internacionales y contribuye a ampliar la base de inversores y a mejorar la liquidez del valor.

Unicaja ganó 338 millones en el primer semestre, un 15% más

El Grupo Unicaja registró un beneficio neto de 338 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (294 millones en junio de 2024).

El resultado del Grupo se sustenta en un margen de intereses robusto, cercano a los 750 millones de euros, así como en el crecimiento de las comisiones netas y la reducción de la partida de ‘Otros ingresos y cargas de explotación’, que recogía el gravamen[1] temporal de entidades de crédito (79 millones en el primer semestre de 2024).

Los avances en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027 se reflejan en una mejora de la dinámica comercial con un incremento en el año del 4% del volumen de negocio de clientes. El mayor crecimiento del margen bruto (5,2% en variación interanual) ha permitido mantener la ratio de eficiencia contenida en el 44,6%, a pesar del aumento interanual del 5,4% de los gastos de administración. Por su parte, la ratio de rentabilidad ROTE, ajustado el exceso de capital, mejora en 4 puntos porcentuales (p.p.) respecto a junio de 2024, alcanzando el 11,9%.