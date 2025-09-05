Viernes de ventas en el IBEX 35

El IBEX 35 ha perdido el 0,45% este viernes, aunque ha conservado los 14.800 puntos, lastrada por el dato de desempleo de Estados Unidos (EE.UU.) que ha repuntado en agosto una décima, hasta el 4,3 %, y el mal comportamiento de Wall Street.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha cedido 67,4 puntos, ese 0,45 %, y ha cerrado en los 14.850 enteros. En la semana retrocede el 0,57 % y en el año avanza el 28,08 %.

El selectivo español abría con avances y ha mostrado dudas durante las primeras horas de negociación para pasarse al terreno negativo después, ante el mal comportamiento que mostraba Wall Street tras analizar el repunte del desempleo en EE.UU. en agosto, mes en el que se crearon 22.000 nuevos puestos de trabajo (lejos de los 75.000 previstos).

De los grandes valores, Inditex ha perdido el 1,41 %, como el tercer valor más bajista de la tabla; por detrás, BBVA ha bajado el 1,3 %, como el cuarto mayor descenso; Banco Santander, el 1,18 %, como el quinto; Repsol, el 0,94 %, como el séptimo, e Iberdrola, el 0,1 %. En positivo ha logrado cerrar Telefónica (0,8 %).